تخفيضات تصل لـ50%.. كل ما تريد معرفته عن معارض «أهلاً مدارس»

كشف أحمد أبوالفضل، مدير الرقابة على الأنشطة السلعية، تفاصيل معارض «أهلاً مدارس»، ونسبة تخفيضات الأدوات المدرسية وموعد الانتهاء من المعرض، قائلاً إنّ المعرض الرئيسي المقام في القاهرة سينتهي في 30 سبتمبر الجاري، لكن باقي المعارض بالمحافظات ستظل مستمرة لفترة أطول.

الحد الأدنى للتخفيضات 30%

وأضاف «أبوالفضل»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميان محمود الشريف ونهى درويش، اليوم السبت، أنَّ الحد الأدنى للتخفيضات في معارض «أهلاً مدارس» يصل إلى 30%، وذلك وفقًا لتوجيهات الوزارة والقيادة السياسية، منوهًا إلى أن نسبة التخفيضات تتراوح من 30 إلى 50% داخل بعض المعارض.

منتجات المعرض مصرية بنسبة 70%

وأشار إلى أنّ المعرض يضم 210 عارضين جميعهم ينافسون من أجل توفير المنتجات الدراسية للمواطنين بسعر مناسب، منوهًا بأن منتجات المعرض مصرية بنسبة 70%.

المعرض يوفر السلع الدراسية بأسعار مناسبة

ولفت إلى أن المعرض يقام تحت رعاية رئيس الوزراء إضافة إلى وزارة التضامن الاجتماعي واتحاد الصناعات، حيث يساهم المعرض في توفير السلع والمنتجات الدراسية بأسعار مناسبة وأقل من تلك المعروضة في المحال.

المعرض يضم قسمًا للمصنوعات الجلدية والملابس

ونوه بأن المعرض يتكون من عدة أقسام توفر كافة المنتجات الدراسية، إضافة إلى قسم للمصنوعات الجلدية وجناح للملابس، وآخر للمواد الغذائية، كما يحتوي على أقسام خاصة بأولياء الأمور، وكذلك أقسام العيادات التي توفر الكشف المجاني للمواطنين داخل المعرض.

مضاعفة عدد معارض الأسر المنتجة

من جانبه قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن قرار مضاعفة عدد معارض الأسر المنتجة جاء لتقديم الدعم للأسر المنتجة وتسويق منتجاتهم.

موعد المعرض المقبل للأسر المنتجة

وأضاف «البسكاوي»، خلال اتصال هاتفي في نفس البرنامج، أن الوزارة أنشأت أماكن مخصصة دائمة للمعارض الدائمة داخل المحافظات، منوهًا بأن الوزارة ستقيم يوم الاثنين المقبل معرضًا جديدًا يضم أكثر من 400 أسرة على مستوى المحافظات.