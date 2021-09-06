أماكن معارض أهلاً مدارس بالمحافظات.. ملابس ومستلزمات مدارس بتخفيض 50%

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق معارض أهلاً مدارس في مختلف المحافظات، حيث من المقرر أن تنطلق 16 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة شهر كامل تنتهي 15 أكتوبر المُقبل، والتي تضم أكثر من 19 معرضاً أساسياً في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 21 معرضاً متنقلاً، حيث توفر كل مستلزمات المدارس مثل الملابس والأحذية والكشاكيل والكراسات والأقلام ومستلزمات الحاسب الآلي، بتخفيضات تتراوح بين 30 وحتى 50% على الأسعار، مقارنةً بالمحال التجارية، وذلك بالاشتراك بين الغرف التجارية ووزارة التموين، وبمشاركة ما يقرب من 200 شركة.

وفي التقرير التالي تقدم «الوطن»، أماكن معارض أهلاً مدارس بالمحافظات في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها.

في أرض المعارض.. أماكن معارض أهلاً مدارس بالقاهرة

وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إنّ معرض أهلاً مدارس، سيتم تنظيمه العام الحالي في أرض المعارض بمدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وذلك ليكون سهل الوصول إليه من قبل المستهلك، نظراً لوقوعه أمام محطة مترو الأنفاق.

وأوضح أنّ الغرفة بدأت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بمعارض أهلاً مدارس التي ستنطلق عقب الحصول على الموافقة من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، موضحاً أنّ هذا العام سيشهد مشاركة عدد أكبر من الشركات مقارنةً بالعام المُنصرم.

بتخفيضات 20 إلى 35%.. أماكن معارض أهلاً مدارس بالفيوم

أعلن مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، أنّه تم الاستقرار على إقامة معرضين أهلاً مدارس في محافظة الفيوم، بالإضافة إلى معرضين آخرين للسلع الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 20 وحتى 35%، على أن يكون المعرض الأول بمدينة الفيوم، والثاني في مدينة أبشواي.

تغطي نطاق واسع.. أماكن معارض أهلاً مدارس بالغربية

ومن المتوقع أن تغطي معارض أهلاً مدارس محافظة الغربية، بصورة واسعة، ويتم الآن التنسيق بين مديرية التموين والمحافظة لتحديد أماكن المعارض.

3 مدن مختلفة.. أماكن معارض أهلاً مدارس بالبحر الأحمر

خصص اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عدة أراضٍ مرفقة لإقامة المعارض في ثلاث مدن أساسية بالمحافظة، في مدن الغردقة، وسفاجا، ورأس غارب، وذلك بهدف تغطية أكبر مساحة جغرافية من المحافظة.

في مدينتين مختلفتين.. أماكن معارض أهلاً مدارس في الأقصر

وأعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عن تنظيم معارض أهلاً مدارس في مدينتين بالمحافظة، وهما الأقصر، بجانب تخصيص دور كامل في أحد مولات مدينة إسنا، موضحاً أنّ المعارض ستشهد تخفيضاً بقيمة 50% مقارنة بالأسعار خارج المعرض.

أماكن معارض أهلاً مدارس في باقي المحافظات

ومن المقرر أن يتم تحديد أماكن معارض أهلاً مدارس في باقي محافظات الوجه البحري والقبلي ومدن القناة خلال الفترة المُقبلة، قبل انطلاق المعرض بعدة أيام.