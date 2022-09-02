6 معارض لـ«أهلاً مدارس» في دمياط بتخفيضات تصل إلى 30%.. اعرف الأماكن

أكد علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك 6 معارض أهلاً مدارس جرى افتتاحها أمس الخميس، بمختلف أنحاء محافظة دمياط، بينها 3 معارض بالمشاركة بين مديرية التموين والغرفة التجارية بمدن دمياط ودمياط الجديدة وفارسكور، فضلاً عن 3 معارض أخرى تقيمها مديرية التموين بمدن كفر سعد والزرقا والروضة.

وكشف مدير عام التموين بدمياط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك إجراءات مشددة ورقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بخلاف تلك المعارض التي تستمر حتى موعد بدء العام الدراسي والمحدد له الأول من أكتوبر المقبل.

معرض أهلاً مدارس في دمياط

وكان اللواء حسام الباز، مدير أمن دمياط، افتتح أمس الخميس، معرض «كلنا واحد» لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة لمعرض «أهلاً مدارس»، ضمن 3 معارض أقامتها الغرفة التجارية بدمياط لتوفير المستلزمات والملابس المدرسية بأسعار مخفضة.

وتفقّد مدير أمن دمياط معرض «أهلاً مدارس» المقام بدمياط الجديدة، وتابع التخفيضات المقدمة من قبَل التجار المشاركين في المعرض، وفروق الأسعار المطروحة للمواطنين مقارنة بالسوق المحلي، والتي تصل إلى نحو 30%.

وشهد افتتاح المعرض توافد العديد من الأهالي الذين عبّروا عن سعادتهم لإقامة مثل تلك المعارض التي تطرح السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق، ما يجعل هناك توازنًا في السوق المحلي، ويقضي على الاحتكار خاصة في المواسم.

تفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية

وأكد مدير أمن دمياط على تفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددًا على ضرورة الوقوف بجانب الأهالي في التصدي لاحتكار الأسواق ومنع غلاء التجار، من خلال إقامة مثل تلك المعارض، بالإضافة إلى الحملات المستمرة التي تقوم بها مباحث التموين بكافة المديريات الأمنية على مستوى الجمهورية.

أماكن معارض أهلاً مدارس في دمياط

وكانت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة دمياط أعلنت عن تنظيم 3 معارض، الأول في مدينة دمياط الجديدة، والثاني في شارع الجلاء بمدينة دمياط، ومعرض ثالث في مدينة فارسكور، بإجمالي 68 عارضًا وبتخفيضات تصل إلى 30%.