8 شروط للحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

يقدم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العديد من المزايا للمواطنين، حيث تسعى الدولة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين في الظل العمل على الجمهورية الجديدة، لذلك وفر قانون التأمينات منحة الزواج، وحدد شروطًا للحصول عليها.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتعرض «الوطن» في هذا التقرير شروط الحصول على منحة الزواج وفق ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

منحة الزواج

يقول الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قدم منحة الزواج للفتاة عند وفاة والدها أو من يعيلها، حيث تستحق الفتاة اليتيمة صرف المعاش الذي ستحرم منه بعد زواجها، وإذا كان المعاش جنيه شهريًا وقت عقد الزواج، فإنها تستحق 12 جنيها كمنحة زواج لها، وذلك بشرط عدم مرور 5 سنوات على زواجها الأول.

شروط الحصول على منحة الزواج

وأضاف أستاذ القانون بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحصول على منحة الزواج له 8 شروط حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهي كالتالي:

1- تمنح المنحة في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت بسبب الزواج.

2ـ يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة واحدة فقط.

3ـ لا تستحق المنحة إلا مرة واحدة.

4ـ تسقط المنحة بالتقادم الخمسي، بمعني إذا لم يتم التقدم للحصول عليها خلال خمس سنوات من تاريخ الزواج الأول لها.

5ـ تحسب منحة الزواج على المعاش المستحق من شهر الزواج، وليس وقت تقديم طلب صرف المنحة.

6ـ يتم التوجه إلى المنطقة التأمينية التي يتبع لها ملف صاحب المعاش، ثم يتم التقدم بطلب صرف المنحة علي النموذج المعد لذلك رقم 8.

7ـ تقدم الأوراق التي تثبت واقعة الزواج، بموجب قسيمة الزواج وإثبات شخصية مقدمة الطلب على أن تكون سارية.

8ـ يتم صرف المنحة لها بعد استيفاء الشروط سالفة البيان.