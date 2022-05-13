أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة 13 مايو 2022

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق بشكل مستمر لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامنيات المختلفة التي يحتاجها، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة فلا تتسبب في زيادة الوزن، فضلا عن أنها مصدرا غنيا بالألياف الغذائية.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أسعار الخضار في سوق العبور مثل الخيار والطماطم والبطاطس والبصل والباذنجان وغيرها، اليوم الجمعة الموافق 13 مايو الحالي، كما يلي:

أسعار الخضار في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 5.5 إلى 7.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو البصل بين 1.25 جنيه حتى 2.25 جنيه، وسجل سعر كيلو الكوسة بين جنيهين حتى 3.50 جنيه، أما البطاطس تتراوح بين جنيهين حتى 4 جنيهات للكيلو الواحد.

فيما الجزر سجل سعرا يتراوح بين 1.5 جنيه حتى 3.5 جنيه، ويصل سعر كيلو الفاصوليا بين 4.5 جنيه حتى 6.5 جنيه، واختلف سعر الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه حتى 3.5 جنيه، أما الباذنجان الرومي سجل سعر يتراوح بين 1.5 جنيه حتى 2.5 جنيه.

وتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 2.5 جنيه حتى 3.5 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي 2.5 جنيه حتى 4 جنيهات، واختلف سعر الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه حتى 3.5 جنيه، وتراوح سعر الفلفل الألوان بين 8 جنيهات حتى 14 جنيها، أما الملوخية اختلف سعرها بين 6 جنيهات حتى 8 جنيهات.

أسعار الخيار والخس

وتراوح سعر كيلو الخيار بين 2.5 جنيه حتى 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو البامية بين 20 جنيها حتى 30 جنيها، أما البسلة سجلت سعر يتراوح بين 4 جنيهات حتى 7 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو القلقاس بين 3 جنيهات حتى 6 جنيهات للكيلو الواحد، أما الخس الكابوتشي سجل سعر يتراوح بين 3.5 جنيه حتى 4.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الثوم بين 4 جنيهات حتى 7 جنيهات.