أسعار الخضار اليوم 9-3-2022 في سوق العبور

تتابع الكثير من ربات البيوت في مصر، أسعار الخضروات والسلع في الأسواق بشكل دائم ومستمر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وتحضير الأطعمة والخضروات والفواكه وتخزينها، استعدادا لموائد الإفطار والولائم والتجمعات الأسرية، في الشهر الكريم.

وتستعرض جريدة «الوطن» أسعار الخضار اليوم، وفقا للأسعار المعلنة في سوق العبور، الذي يعد من أكبر الأسواق داخل مصر، لتوريد الخضروات والفاكهة للأسواق المحلية بالمحافظات المختلفة.

أسعار الخضار اليوم

واختلفت بعض أسعار الخضروات اليوم بشكل طفيف عن أسعار أمس، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم، بين 2.25 وحتى 4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 حتى 4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البصل بين 1.5 حتى 2.75 جنيه، وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 3 حتى 5 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 5 جنيه و7.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي من 5 حتى 7.5 جنيه.

كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بين 15 حتى 25 جنيها، في حين وصل تراوح سعر كيلو الباذنجان الأبيض بين 8 حتى 18 جنيها، وتراوح سعر كيلو جرام من الفلفل الرومي البلدي بين 7 حتى 9 جنيهات، ووصل سعر الكيلو من الفلفل الرومي إلى 7 جنيهات، في حين تراوح سعر الفلفل الحامي البلدي بين 10 حتى 12 جنيها للكيلو.

سعر الفلفل الرومي والبلدى اليوم

كما تراوح سعر الفلفل الرومي الألوان اليوم في سوق العبور، بين 14 حتى 20 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر الخيار البلدي من 3 حتى 5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار الصوبة بين 5 حتى 7 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو الملوخية بين 2.5 حتى 4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البسلة الخضراء بين 4 حتى 7 جنيه للكيلو، وتراوح سعر السبانخ بين 4 حتى 6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو القلقاس من 3 حتى 6 جنيهات، في حين تراوح سعر البطاطا بين 1.5 حتى 3.5 للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثون بين 4 حتى 8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اللفت بين 1.5 حتى 2.5 جنيه، وسعر كيلو البنجر بين 2 حتى 4 جنيهات للكيلو، في حين تراوح سعر كيلو الفول الحراتي بين 5 حتى 8 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر كيلو ورق العنب البناتي 30 جنيها، وسجل كيلو ورق العنب البلدي 25 جنيها للكيلو، فى حين تراوح سعر قرع العسل بين 18 حتى 24 جنيها، ووصل سعر الطبق من عيش الغراب إلى 80 جنيها للطبق.