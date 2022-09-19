أسعار المانجو اليوم.. «العويس» بـ10 جنيهات و«الفونس» بـ18 جنيها

أيام قليلة وينتهي موسم المانجو في مصر بالتزامن مع اختفاء بعض الأصناف المحلية من أسواق الإسماعيلية خلال الأسبوع الماضي، وظهور الأنواع الأجنبية كالكيت والكنت، بعد نضوجها على الأشجار في المزارع المختلفة بالإسماعيلية والمحافظات المجاورة، إلا أن أسعار المانجو ما زالت تسجل انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار مقارنة بأسعار العام الماضي.

العويس انخفضت لـ10 جنيهات

وقال محمد حسن، أحد تجار محافظة الإسماعيلية، إن سعر كيلو مانجو العويس انخفض ليسجل 10 جنيهات في الفترة الحالية بحد أدني، و15 جنيهًا بحد أقصى في أسواق الجملة، مشيرًا إلى أن الأصناف الموجودة في الأسواق حاليًا معظمها من إنتاج مزارع مدينتي إدكو ورشيد.

وسجلت مانجو الزبدية من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، والفونس من 14 إلى 18 جنيهًا للكيلو، والكيت من 8 إلى 12 جنيهًا في الكيلو، والكنت تراوح سعر الكيلو منها بين 9 و11 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الفص لتتراوح بين 25 و40 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق الموجودة في الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، مؤكدًا أن معظم الأنواع الموجودة من الأصناف المحلية واردة من مزارع إدكو.

البيع بسعر الجملة في منافذ الغرفة التجارية

وأعلن جلال الطاهر، سكرتير الغرفة التجارية في الإسماعيلية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة، أن جميع منافذ الغرفة في مدينة الإسماعيلية والمراكز المختلفة مستمرة في عملها لحين انتهاء موسم المانجو بشكل كامل.

وأضاف أن هناك تواجدًا كبيرًا للأصناف الأجنبية في محافظة الإسماعيلية خلال هذه الفترة، على رأسها الكيت والكنت، ويشتهر الصنفان بتأخر إنتاجهما الذي يستمر حتى شهر أكتوبر من كل عام.