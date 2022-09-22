«لافروف» يواجه نظرائه في اجتماع بالأمم المتحدة وسط اتهامات بخرق القانون

من المقرر أن يواجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نظيريه الأوكراني والغربي، فضلا عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الأحداث في أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

بوتين يعلن تعبئة مئات الآلاف من الروسيين للقتال في أوكرانيا

وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إحاطة أمام الهيئة المكونة من 15 عضوا والتي تجتمع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويجتمع مجلس الأمن بعد يوم من قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة مئات الآلاف من الروس للقتال في أوكرانيا، والتحرك لضم مساحات من الأراضي الأوكرانية والتهديد باستخدام الأسلحة النووية.

ولم يتمكن المجلس من اتخاذ أي إجراء مهم بشأن كييف، لأن موسكو عضو دائم ولها حق النقض إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين، وستكون جلسة الخميس الجلسة رقم 20 التي يجتمع فيها مجلس الأمن بشأن أوكرانيا هذا العام.

موسكو ارتكبت جريمة ضد كييف

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، أمام جمعية الأمم المتحدة في مقطع فيديو مسجل «موسكو ارتكبت جريمة ضد كييف، ونحن نطالب بعقوبة عادلة، حيث أن الجريمة ارتكبت بحق شعبنا، وضد كرامة نسائنا ورجالنا».

واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، روسيا بارتكاب جرائم حرب في كييف، وتنفي موسكو استهداف المدنيين خلال ما تسميه «بعمليتها العسكرية الخاصة»، واصفة الاتهامات بأنها انتهاك حقوق الإنسان وأنها حملة تشهير.