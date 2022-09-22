بعد إعلان روسيا التعبئة الجزئية.. ما خيارات بوتين لاستخدام السلاح النووي؟

«الرياح قد تهب باتجاهكم.. روسيا تملك أسلحة دمار أكثر تطورا مما لدى دول الناتو».. هذا ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب إعلان التعبئة أمس، كلمات أو تهديدات جاءت لتثير مخاوف حقيقية من قبل الدول الغربية بشأن ما يفكر فيه الثعلب الروسي للتعامل مع الهجوم الأوكراني المضاد المدعوم من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وتؤكد في نفس الوقت أن سيد الكرملين لا يضع أية خطوط حمراء من أجل تحقيق النصر حتى لو كان بالسلاح النووي.

بعض وسائل الإعلام الغربية تطرقت إلى هذا السيناريو الصعب ليس على أوروبا وأمريكا وحدهما، بل ربما على العالم كله، ووضعت تصورات لما يمكن أن تفعله موسكو حال قررت اللجوء للنووي بزعم الدفاع عن المناطق الانفصالية عن أوكرانيا والمتحالفة معها، من ذلك تقرير صباح اليوم لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية.

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خيارات الرئيس الروسي لتوجيه ضربة نووية

تقول المجلة إنه إذا قرر بوتين المحاصر أن يصبح نووياً بذريعة «الدفاع» عن المناطق الانفصالية المتحالفة مع الكرملين، فلديه عدة خيارات، فيمكنه إطلاق ضربة تحذيرية مصممة على نحو محكم للتسبب في إصابات قليلة إن وجدت.

أما الخيار الثاني، فيمكن للرئيس الروسي نشر أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى ضد أهداف عسكرية، محاولة ضرب كييف بالقوة لإخراج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمقربين منه على أمل أن يؤدي ذلك إلى كسر عزم كييف، أو يسعى من خلالها إلى تدمير مدينة أوكرانية، مما يتسبب في خسائر مدنية هائلة لإجبار كييف على التنازل، كما فعلت الولايات المتحدة عندما قصفت هيروشيما وناجازاكي في الحرب العالمية الثانية.

موقف إدارة بايدن حال قرر الرئيس الروسي اللجوء للنووي

وتعود مجلة «بوليتيكو» لتقول إنه بغض النظر عن الخيار النووي الذي يتخذه بوتين، فمن المرجح أن الولايات المتحدة ستتعقب الأسلحة النووية بينما يعد الروس لنشرها، والسؤال إذن، ما الذي ستفعله إدارة الرئيس جو بايدن ردًا على ذلك؟

بايدن: العزلة المطلقة لروسيا

وفي هذا السياق، قال بايدن مرارًا وتكرارًا إن استخدام أي أسلحة نووية في أوكرانيا سيكون غير مقبول تمامًا، وسينطوي على عواقب وخيمة، دون تحديد ماهية هذه الأسلحة، مضيفا: «ستكون العزلة المطلقة لروسيا هي الحد الأدنى، مما يؤدي مرة أخرى إلى تآكل الدعم لبوتين في الداخل».

وتساءلت المجلة: «لذا هل سيكون بوتين على استعداد للمخاطرة باستخدام النووي ومواجهة رد الفعل من قبل الولايات المتحدة أو حلف الناتو، والذي ربما يكون من خلال الدخول في الحرب بشكل مباشر، بدلاً من مجرد الاستمرار في إمداد القوات الأوكرانية ودعمها؟».