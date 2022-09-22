روسيا تكشف خسائر كييف بالعملية العسكرية في أوكرانيا.. آلاف الدبابات والطائرات

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن آخر أخبار الحرب في أوكرانيا، والتي حقّقت فيها موسكو نجاحاتٍ عدة، إذ تدمّرت القوات الروسية 12 مستودعًا للذخيرة والأسلحة، وقصفت 68 نقطة، يتمركز فيها أفراد من الجيش الأوكراني، ومعدات عسكرية أوكرانية في 147 مقاطعة.

ضرر كبير يصيب أوكرانيا

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، في بيان نقلته قناة روسيا اليوم، التابعة للحكومة الروسية، أنّه القوات المسلحة الأوكرانية لحق بها أضرار كبيرة، في مقاطعة خيرسون، خلال 24 ساعة ماضية، إلى جانب خسارة 200 عسكري و21 قطعة عسكرية أوكرانية.

60 قتلًا وجريحًا في الجانب الأوكراني

وذكر كوناشينكوف، أنّ خسائر أوكرانيا بلغت أكثر من 60 قتيلًا وجريحًا و4 دبابات و8 سيارات في دونيتسك، مؤكدًا قصف 68 وحدة مدفعية ونقاط تمركز أفراد ومعدات عسكرية في 147 مقاطعة بجانب إسقاط 11 طيارة مسيرة، وتدمير 28 قذيفة من راجمات الصواريخ و3 صواريخ أخرى.

إجمالي الخسائر في أوكرانيا

- 295 طائرة

- 155 مروحية

- 2018 طائرة دون طيار

- 375 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

- 5052 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

- 841 راجمة صواريخ متعددة

- 3405 قطع مدفعية ميدانية وقذائف هاون

- 5743 مركبة عسكرية خاصة

تصديق قرار التعبئة الجزئية في البلاد

وجاء بيان وزارة الدفاع الروسية، بعد وقتٍ قليل، من طلب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو التعبئة الجزئية في بلاده، وستعمل الدولة التي يحكمها بوتين على إتاحة الجنسية للمقاتلين الأجانب في صفوف جيشها مع معاقبة المتهربين الروس من التجنيد والخدمية العسكرية في روسيا الاتحادية.

لافروف والعملية العسكرية في أوكرانيا

من جهته، قال وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، إنّ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها رغم الدعم الغربي لكييف.