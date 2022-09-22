«المالية»: تصميم الـ«2 جنيه» المتداول على صفحات التواصل «فوتوشوب»

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» التابعة لوزارة المالية، إنّ التصميم المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي للعملة الجديدة فئة 2 جنيه، المكتوب فيه باللغة الإنجليزية ما يعني أنّها جنيه واحد، مجرد «فوتوشوب» مفبرك ولا يمت للحقيقة أو الواقع بأي صلة.

وأوضح خضر، في بيان عن مصلحة الخزانة وسك العملة، أنّ التصميمات المقترحة للعملة الجديدة فئة «2 جنيه» لم تُعرض حتى الآن داخل المصلحة للمفاضلة بينها، لافتًا إلى أنّنا نحرص على اختيار التصميم الأنسب، والتدقيق اللغوي للعبارات المكتوبة من خلال الاستعانة بالجهات المعنية في الدولة.