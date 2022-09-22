رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«المالية»: تصميم الـ«2 جنيه» المتداول على صفحات التواصل «فوتوشوب»

كتب:

محمود الجمل
11:58 ص | الخميس 22 سبتمبر 2022
اللواء حسام خضر - رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة

اللواء حسام خضر - رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» التابعة لوزارة المالية، إنّ التصميم المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي للعملة الجديدة فئة 2 جنيه، المكتوب فيه باللغة الإنجليزية ما يعني أنّها جنيه واحد، مجرد «فوتوشوب» مفبرك ولا يمت للحقيقة أو الواقع بأي صلة.

وأوضح خضر، في بيان عن مصلحة الخزانة وسك العملة، أنّ التصميمات المقترحة للعملة الجديدة فئة «2 جنيه» لم تُعرض حتى الآن داخل المصلحة للمفاضلة بينها، لافتًا إلى أنّنا نحرص على اختيار التصميم الأنسب، والتدقيق اللغوي للعبارات المكتوبة من خلال الاستعانة بالجهات المعنية في الدولة.

اقرأ المزيد:

مصادر: إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه قريبًا بالتعاون بين مصر وبريطانيا

مسؤول حكومي: طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه قريبا

خبيرة مصرفية: إصدار عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه لن يلغي التعامل بالجنيه

الحكومة تصدر 7 قرارات.. منها سك عملة معدنية فئة 2 جنيه وطرحها للتداول
محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.