وزير الاتصالات الإيراني: خدمة الإنترنت قد تتعطل لأسباب أمنية 

قال وزير الاتصالات الإيراني، اليوم الأربعاء، إنّ خدمة الإنترنت قد تتعطل لأسباب أمنية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

وشهدت إيران خلال الأيام الماضية احتجاجات ضخمة على خلفية موت «مهسا أميني»، بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب، وامتدت المظاهرات إلى مدن كبرى في إيران، منها طهران ومشهد، وتشير تقارير غير رسمية إلى مقتل متظاهرين، بينما دعت واشنطن للتحقيق في وفاة «أميني».

احتجاجات على موت مهسا أميني

وخرجت مظاهرات في إيران، لليوم الثالث على التوالي، تنديداً بوفاة مهسا أميني، وهي شابة إيرانية من محافظة كردستان شمال غرب إيران، إثر توقيفها من جانب شرطة الأخلاق، لعدم ارتدائها الحجاب فيما نفت الأخيرة مجددا أي مسؤولية لها في هذا الحادث.