رفع كفاءة الإنترنت في 47 منشأة فندقية بشرم الشيخ قبل انطلاق COP27

اجتمع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، التي تأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين الوزارتين في نوفمبر 2020، بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، ومنها مشروعات ميكنة الخدمات السياحية، ونظام إدارة النظم الجغرافية، وربط وتغطية المواقع الأثرية والمتاحف بخدمة الإنترنت، حيث جرى الكشف عن انتهاء أعمال رفع كفاءة سرعات الإنترنت بالكامل لـ47 منشأة فندقية، ومن المقرر انتهاء جاهزية 53 منشأة فندقية المتبقية خلال الأسبوعين المقبلين.

طوابع بريد احتفالا بـ200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة

واتفقت الوزيران، على إصدار طوابع بريد تذكارية احتفالا بذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، و100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون والترويج لها، والترويج لمتحف البريد المصري في العتبة، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تطويره في يوليو الماضي، ويضم العديد من الكنوز والمقتنيات النادرة التي تبرز تطور دور البريد وخدماته عبر العصور، حيث تم تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية لتطوير وسائل عرض مقتنيات المتحف وعرضها بالشكل الحضاري، الذي يعكس عراقة مؤسسة البريد المصري ويمزج بين الأصالة والحداثة.

السياحة والآثار: التحول الرقمي على رأس أهداف الوزارة

وأعرب وزير السياحة والآثار، عن تقديره للتعاون المثمر والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا استمرار هذا التعاون، كما أكد أنّ التحول الرقمي أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار.

وخلال الاجتماع، أعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقديره لجهود الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، وما تم تحقيقه من إنجازات في إطار التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار خلال الأعوام الماضية، لافتا إلى الاجتماعات الدورية التي كان يتم عقدها بين الوزارتين لبحث محاور التعاون، والتأكد مما تم إنجازه في كل الملفات، معربا عن ثقته في استمرار هذا التعاون لإنجاز ما تبقى من أعمال، واستحداث محاور جديدة للتعاون بين الوزارتين.

ووتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمستجدات الأعمال الخاصة برفع كفاءة سرعات الإنترنت بالمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل، حيث جرى التأكيد على ضرورة التزام المنشآت الفندقية في شرم الشيخ برفع كفاءة خدمة سرعات الإنترنت بها والمحددة وفقا لتصنيف كل منها مع الالتزام بالتوقيتات المحددة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة سرعات الإنترنت في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية، وتشمل المنشآت الفندقية بمحافظتي القاهرة والجيزة فئات 4 و5 نجوم، حيث جرى الانتهاء من 46 منشأة فندقية منها، ومن المقرر البدء في المرحلة الثانية التي تشمل مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظات الأقصر وأسوان والإسكندرية، وباقي المنشآت الفندقية بمحافظة جنوب سيناء فئات الأربع والخمس نجوم، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر القادم. وتشمل هذه المرحلة ما يزيد عن 340 منشأة فندقية.

تطوير البوابة الرسمية لوزارة السياحة والآثار

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لباقي المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي في ضوء بروتوكول التعاون بين الوزارتين، ومنها مشروع تطوير البوابة الرسمية الخدمية لوزارة السياحة والآثار والتى أطلقتها الوزارة في أغسطس الماضي في نسختها التجريبية، ومشروع تطبيق القصور التاريخية، ومشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الأثرية وميكنة دورة العمل، ورقمنة الوثائق وأرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة بوزارة السياحة والآثار حيث جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من الأرشفة الإلكترونية لنحو 14 مليون ورقة للوزارة في إطار عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه في مشروع ميكنة الخدمات السياحية؛ حيث جرى الانتهاء من ميكنة 55 من خدمات المنشآت الفندقية والشركات السياحية وتم إطلاقها على البوابة الرسمية الخدمية لوزارة السياحة والآثار.

ومن المقرر أن تنظم وزارة السياحة والآثار، ورشة عمل بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، ويشارك فيها ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات)، بحضور ممثلي شركات الاتصالات، وممثلي ومديري المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشي، بهدف وضع الحلول النهائية للتحديات التي تواجهها هذه الأطراف والانتهاء منها طبقا للتوقيتات المحددة.

يذكر أنّ وزارة السياحة والآثار، أهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركبة أثرية لنقل المواد البريدية موديل عام 1870، كانت ضمن مقتنيات متحف المركبات الملكية لتنضم إلى مقتنيات متحف البريد المصرى على سبيل الإعارة.

حضر الاجتماع؛ غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعدي وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وللشؤون الفنية، ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، ومستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارتين.