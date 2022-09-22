مسيرات احتجاجية في روسيا اعتراضا على إعلان تعبئة الجيش.. والشرطة تتدخل

ألقت الشرطة الروسية، القبض على مئات الأشخاص، مساء أمس، لاحتجاجهم على مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين، بتعبئة القوات، وفقا لما أوردته صحيفة «بولتيكو» الأمريكية.

وكشفت جماعة محلية لحقوق الإنسان تدعى «OVD-Info»، إنه تم اعتقال أكثر من 1300 شخص، وفقًا للمعلومات التي جمعتها من 38 مدينة روسية في جميع أنحاء البلاد.

المحتجون الروس يهتفون: لا للحرب

أظهرت مقاطع فيديو، انتُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاصًا في المدن الروسية الكبرى، يرددون هتافات «لا للحرب».

وألقي القبض على أكبر عدد في مسيرات في موسكو وسانت بطرسبرج، خاصة أن مثل تلك المسيرات غير مصرح بها قانونا، بموجب قوانين روسيا المناهضة للاحتجاج.

وارتفعت أسعار الرحلات الجوية في روسيا، بعد خطاب بوتين، يوم الأربعاء، الذي دعا فيه إلى تعبئة جزئية للقوات للقتال في الحرب ضد أوكرانيا، حيث عانت القوات الروسية من الهزائم الأخيرة في ساحة المعركة.

وجاء قرار بوتين في أعقاب تعهد وكلاء الكرملين في 4 مناطق أوكرانية، يوم الثلاثاء، بإجراء استفتاءات هذا الأسبوع، للانضمام إلى الاتحاد الروسي.

بوتين يهدد باستخدام السلاح النووي

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن استعداد بلاده لاستخدام الأسلحة النووية، في حالة تعرض أي من الأراضي الروسية للخطر، من قبل القوات الأوكرانية أو غيرها.

وأشار بوتين، إلى أن الترسانة النووية لموسكو أكثر حداثة وتفوق من الترسانة النووية لحلف الناتو.

وقال بعض المسؤولين في الغرب وأمريكا، إن تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية، يظهر عدم نجاح العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرين إلى أن هذه العملية لم تحقق أهدافها حتى الآن.