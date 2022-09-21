 واشنطن: سنتعامل مع تهديد بوتين غير المسؤول بشأن السلاح النووي بجدية

أعربت واشنطن عن قلقها إزاء تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء: «نأخذ تهديد بوتين غير المسؤول بشأن السلاح النووي، مأخذ الجد»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

إعلان التعبئة والتهديد بالسلاح النووي

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم التعبئة الجزئية في البلاد مهددًا الدول الغربية باستخدام السلاح النووي للرد على التصعيد العسكري الحالي في الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية «جيليان كيجان»، إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط في البلاد، يعد تصعيدا مقلقا للحرب في أوكرانيا التي بدأت في أواخر شهر فبراير الماضي.