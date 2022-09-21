ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي 7% عقب إعلان بوتين التعبئة الجزئية

ارتفعت، اليوم الأربعاء، أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي 7% خلال تداولات اليوم، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للقوات المسلحة الروسية، وفق نبأ عاجل نقلته صحف عالمية.

الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ 20 عاما

وفي سياق متصل، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط في الجيش الروسي، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية».

رئيس روسيا يعلن التعبئة الجزئية

وأعلن الرئيس الروسي التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، في خطاب موجه إلى شعبه حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنَّ التعبئة الجزئية ستشمل 300 ألف جندي احتياطي، ممن يملكون خبرة قتالية.