«الناتو»: إعلان «بوتين» التعبئة العسكرية خطوة «خطيرة ومتهورة»

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، قرار الرئيس الروسي بوتين بالتعبئة العسكرية، بالخطوة «الخطيرة والمتهورة»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف ستولتنبرج، أن الحرب النووية يجب ألا تحدث أبدا، منوها بأن خطاب بوتين يظهر أن الحرب لا تسير وفق خططه.

وأكد أمين عام الناتو، أن بوتين ارتكب خطأ جسيما بحربه في أوكرانيا، قائلا: «القوات الروسية تفتقر للقيادة المناسبة على الأرض».

«الناتو»: القوات الروسية تفتقر للعتاد والسيطرة.. ولا تغير في استعدادها النووي

وأشار إلى أن القوات الروسية تفتقر للعتاد والقيادة المناسبة والسيطرة، قائلا «نحن في حوار مستمر مع الحلفاء بشأن زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة»، مؤكدا أن الناتو «لا يشهد تغيرا في استعداد روسيا النووي».

وأعلن الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية العامة في الجيش، خلال خطاب ألقاه لشعبه اليوم، بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا.