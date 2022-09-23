تراجع جديد في سعر الأرز الشعير بكفر الشيخ.. الطن يسجل 8700 جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير 8700 جنيه، وسط تراجع بمقدار 700 جنيه في سعر الطن الواحد، وذلك بعد أن سجل سعر طن الأرز الشعير مع بداية موسم الحصاد بواقع 11 ألف و300 جنيه، وهو الأمر الذي شهد تراجع نحو 2600 جنيه مع بداية موسم الحصاد منذ 40 يوما.

حصاد الأرز الشعير

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طن الأرز الشعير سجل أمس الخميس 8700 جنيه، والسبب يرجع في ذلك لكثافة المعروض في الوقت الحالي من محصول الأرز وزيادة إنتاجية الفدان الواحد لنحو 4 أطنان أرز.

حصاد 185 ألف فدان

وأوضح «الرفاعي» أن المساحة التي يتم حصادها الآن على مستوى محافظة كفر الشيخ تقدر بنحو 185 ألف فدان أرز شعير، سواء عريض الحبة من أصناف 101 و102 أو غيرها من الأصناف الأخرى، أو الأرز رفيع الحبة والذي سجل سعر الطن منه 8600 جنيه، أي أقل من سعر الأرز عريض الحبة بـ100 جنيه.

الجدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 32% من إنتاج الجمهورية من محصول الأرز الشعير، وتتصدر المحافظات من حيث الإنتاج محافظة الدقهلية يليها محافظة الشرقية، وتأتي كفر الشيخ في المركز الثالث.