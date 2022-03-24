ضبط 50 طن أرز شعير وشخصين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في كفر الشيخ

ضبطت حملات مشتركة بين مديرية التموين ومباحث التموين، بالتعاون مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية لدى أحد التجار، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص.

ضبط أطنان من الأرز مجهول المصدر

وأسفرت الحملات التي شنتها مديرية التموين عن ضبط 50 طن أرز شعير معبأ داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر، وتم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، وذلك بحوزة مالك مضرب أرز، كما جرى ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بحجم تعاملات ومبالغ مالية كبيرة.

حملات لضبط الأسعار

وشنّت مديرية أمن كفر الشيخ، حملات مختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحكم في الأسعار وضبط التجار المخالفين الذين يرفعون الأسعار بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وفقا للقانون.

تحرير محاضر للتجار المخالفين

وتمكنت حملات مديرية التموين على المحلات، من تحرير عشرات المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع الوحدات المحلية خلال الساعات القليلة الماضية، في إطار التأكد من الانضباط في الأسواق والمحلات، كما جرى شن حملات على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف الخبز المدعم بالمواصفات التي حددتها وزارة التموين، وتحرير عدة محاضر سواء نفص وزن رغيف الخبز أو عدم مطابقته للمواصفات، وتحرير محاضر لعدد من التجار المخالفين بسبب رفع الأسعار خلال الساعات الماضية.