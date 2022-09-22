عاطل ينهي حياة صديقه في أوسيم بالجيزة.. «خد منه فلوس ورفض يرجعها»

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على عاطل متهم بقتل صديقه في أوسيم، إذ اقترض المجني عليه مبلغ مالي من المتهم ورفض إعادته، فاعتدى عليه بسلاح أبيض، وأُخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ إلى مركز شرطة أوسيم

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا بنشوب مشاجرة ومقتل شخص، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي كلف رجال المباحث بسرعة ضبط مرتكب الجريمة، وتبين أن المجني عليه مسجل خطر، وتوفي إثر إصابته بجرح طعني نافـذ بالصـدر مـن الجهة اليسرى.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وعاطل تربطهما علاقة صداقة، بسبب خلافات مالية، وتطور الأمر إلى مشاجرة اعتدى فيها المتهم على صديقه بسلاح أبيض وأنهى حياته ثم هرب.

وقبض رجال المباحث على المتهم، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

وعن عقوبة القتل، قال المحامي محمد ثروت الخبير القانوني، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه إذا ثبت من جانب تحريات أجهزة الأمن أن القتل متعمد، فإن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعدد بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».