سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.. يبدأ من 15750 جنيها للطن

يشهد سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم، عمليات بحث واسعة عبر المحرك العالمي «جوجل»، نظرًا لأهمية تحديد الأسعار اليومية لمواد البناء لشريحة كبيرة من المواطنين العاملين في ذلك المجال بجميع محافظات الجمهورية.

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» اليوم الخميس، سعر الحديد والأسمنت للمستهلك في الأسوق المحلية، وذلك وفقا لنشرة سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم، التي تصدرها بشكل يومي شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، وجاء كالآتي:

- سعر حديد المصريين اليوم وفق الطن 17550 جنيهًا للطن.

- حديد عز اليوم وفق الطن 18100 جنيه للطن.

- حديد السويس اليوم وفق الطن 17570 جنيهًا للطن.

- حديد الجيوشي للصلب وفق الطن سجل 17200 جنيه للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم وفق الطن 17200 جنيه للطن.

- شركة المراكبي سعر وفق الطن 15750 جنيهًا.

- حديد بشاي اليوم 18000 جنيه للطن.

- حديد العتال بسعر وفق الطن 17800 جنيه.

- حديد سرحان وفق الطن 17000 جنيه.

- حديد المعادي وفق الطن 17000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

- الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» 1390 جنيهًا.

- مصر للأسمنت «المسلة» 1390 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر 1460 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1400 جنيه.

- الشركة العربية «المسلح» بسعر 1470 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية «النصر» بسعر 1435 جنيهًا.

- لافارج «المخصوص» سجل سعر الطن 1440 جنيهًا.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1500 جنيه.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الطن للحديد خلال شهر في الأسواق المصرية تراوح بين 17.500 و18.100 جنيه تسليم المصنع.