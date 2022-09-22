وزيرة الثقافة تكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2022

كرّمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية، والتي يُقدّمها المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس.

وسلّمت وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، درع الجائزة وشهادة تقدير لـ34 فائزًا بجاىزة الدولة للمبدع الصغير، في فروعها الآداب والفنون والابتكارات العلمية.

34 فائزا بجائزة الدولة للمبدع الصغير

وقالت وزيرة الثقافة، إنّ ما يزيد على 2500 متسابق تقدموا للجائزة هذا العام، من مختلف محافظات مصر، وفي مختلف مجالات الجائزة، واختير نحو 34 فائزًا بالجائزة التي تُقدّم للأطفال من سن 5 إلى 18 سنة.

وأضافت الكيلاني، أنّ وزارة الثقافة ستوفّر الرعاية للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، كما تُصدر سلسلة لنشر إبداعات الفائزين في إطار رعاية المواهب الواعدة.