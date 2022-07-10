والدة الفائزة بجائزة المبدع الصغير: «منحتها الفرصة لتتعلم ما تحبه»

قالت شيرين محمد كمال والدة الطالبة جودي محمد سعد، من الإسكندرية، الفائزة بجائزة المبدع الصغير لعام 2022، فئة الرسم، الفئة العمرية الأولى، إن ابنتها تنسق الألوان بشكل مميز منذ أن كانت في الثالثة من عمرها: «تلوينها حلو جدا، وبدأت أشوف الأماكن المتخصصة في المحافظة عشان تدعمها».

جودي فازت بفضية مسابقة لا للتنمر التابعة لوزارة الثقافة

وأضافت والدة الطالبة جودي محمد سعد من الإسكندرية، الفائزة بجائزة المبدع الصغير لعام 2022 خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «جودي تبتكر، ومش أي كلام بتسمعه لأن لها شخصية في الرسم، وبقيت معها حتى الخامسة من عمرها، وفازت بفضية مسابقة لا للتنمر التابعة لوزارة الثقافة، وكانت أصغر متسابقة وقتها، حيث رسمت لوحة عبارة عن بنت تشد شعر بنت أخرى، فزاد اهتمامها بالرسم بشكل كبير».

والدة جودي: تحب ممارسة كرة القدم وأسمح لها بالتدريب

وتابعت والدة الطالبة جودي محمد سعد من الإسكندرية، الفائزة بجائزة المبدع الصغير لعام 2022، «في العام الماضي اشتركت في المسابقة وكانت من بين العشرة الأوائل، وفي الرياضة تحب ممارسة كرة القدم وأسمح لها بالتدريب، ويجب أن تحصل على فرصتها حتى تتعلم ما تحبه على وجه التحديد».