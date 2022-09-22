بالأرقام.. أوكرانيا ترصد خسائر روسيا خلال 6 أشهر من القتال

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الخميس، خسائر القوات الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا حتى تلك اللحظة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وتنوعت الخسائر الروسية فيما بين جنود ودبابات وأنظمة دفاع جوي وطائرات وسفن حربية، واحتلت خسائر روسيا في الجنود النصيب الأكبر بين خسائرها، حيث وصل عدد العسكريين الذين اعتقلوا من قبل القوات الأوكرانية إلى 55510 جنود بجانب خسارة 400 آخرين، أمس الأربعاء.

ومن بين خسائر روسيا الثقيلة في المعدات، هي 253 طائرة حربية منذ بدء الغزو الروسي بجانب خسارة 169 منظومة دفاع جوي «صواريخ أرض – جو مضادة للطيران».

الخسائر الروسية في الفترة من 24 فبراير حتى 22 سبتمبر

- 55510 جنود روسيين منذ بدء الغزو بجانب 400 آخرين.

- 2236 دبابة قتال رئيسية منذ بدء القتال بجانب 9 دبابات.

- 4776 ناقلة جند منذ بدء الغزو بجانب خسارة 28 ناقلة جند.

- 1341 قطة مدفعية منذ بدء الغزو.

- 318 راجمة صواريخ منذ بدء الغزو.

- 253 طائرة حربية، أبرزها طائرة الهجوم الأرضي «سو-25».

- 218 طائرة مروحية منذ بدء الغزو.

- 950 طائرة دون طيار.

- 240 صاروخ كروز، منذ بدء الغزو.

- 15 سفينة بحرية – زورق بحري منذ بدء الغزو.

- 3630 شاحنة نقل وإمداد، بجانب خسارة 20 شاحنة.

- 125 معدة لوجستية خاصة.

وزير الدفاع الروسي: خسائر أوكرانيا 10 أضعاف خسائرنا

يذكر أنّ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أوضح أن الخسائر على الجانب الأوكراني أعلى بـ10 مرات من خسائر روسيا، حيث قتل 61207 من جنود كييف.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمس، قراره بالتعبئة العامة الجزئية، خلال خطاب متلفز مدته 7 دقائق، وهي خطوة يراها الغرب على أنها مؤشر «يأس وضعف»، وأنّها اعتراف بهزيمة بوتين في أوكرانيا.