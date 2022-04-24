أوكرانيا تعلن تدمير 17 هدفا روسيا.. و«ماريوبول»: موسكو اسقطت نصبا تذكاريا

أعلنت القوات الأوكرانية، تدمير 17 هدفًا جويًا روسيا، أمس السبت، بينها 3 طائرات و5 صواريخ كروز،، فيما أشارت الخدمة الصحفية لمجلس مدينة «ماريوبول» الأوكرانية، على «تليجرام»، إلى أن القوات الروسية، دمر ت نصبًا تذكاريًا للمتروبوليت إجناطيوس، أحد مؤسسي المدينة.

وكانت وزارة «الدفاع الروسية»، أعلنت أمس السبت، تدمير مركز لوجستي لتخزين الأسلحة الأجنبية الواردة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى أوكرانيا في مطار عسكري قرب مدينة «أوديسا» الساحلية، مشيرة إلى إصابة 22 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بينها 3 مواقع للقيادة و11 نقطة تعزيز عسكري، وأماكن تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن «موسكو» أطلقت بالفعل معظم صواريخها على بلادها، لكن لا يزال لدى روسيا ما يكفي منها لمواصلة الإرهاب الصاروخي ضد الأوكرانيين.

رئيس أوكرانيا: ما قامت به «موسكو» حجة كافية للعالم للاعتراف بـ روسيا كدولة راعية للإرهاب

وأضاف زيلينسكي، في فيديو، أن ما قامت به قوات موسكو في أوكرانيا هو حجة كافية للعالم للاعتراف بـ روسيا كدولة راعية للإرهاب والجيش الروسي منظمة إرهابية.

وكان زيلينسكي، أشار في وقت سابق، إلى أنه سيلتقي وزيري الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن في عاصمة بلاده «كييف» اليوم الأحد.

وأضاف زيلينسكي، في فيديو، من محطة مترو كييف الرئيسية، أنه يعتقد أن «موسكو» قد تستخدم سلاحا نوويا، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يتصور إمكانية حدوث ذلك، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أنه من المستحيل حاليا فك الحصار العسكري عن مدينة «ماريوبول» الساحلية، واتهم زيلينسكي، «موسكو» بمحاولة تقويض سيادة بلاده.

«زيلينسكي» يهدد بالانسحاب من المفاوضات مع الجانب الروسي

وتعهد زيلينسكي، بمواصلة المواجهة من أجل استقلال أوكرانيا، وجدد المسؤول الأوكراني، الدعوة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب. وهدد زيلينسكي بالانسحاب من المفاوضات مع الجانب الروسي إذا قتل الجنود الأوكرانيون في «ماريوبول».

وقالت «وارسو»، إن بلادها زودت حتى الآن، «كييف» بأسلحة قيمتها حوالي 7 مليارات زلوتي «1.6 مليار دولار»، وأشار رئيس وزراء البلاد، ماتيوش مورافتسكي، أمس السبت، عقب لقاء مع نظيره الأوكراني دينيس شميجال في «كراكوف» جنوبي البلاد، إلى أن هذه المعدات تنقذ السيادة الأوكرانية والبولندية والأوروبية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، أمس السبت، أن قرار حظر دخول السفن الروسية إلى جميع موانئ الولايات المتحدة سيمنع أي سفينة ترفع علمها أو تشغلها أو تملكها جهة روسية من الرسو في موانئ بلاده.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى أن «لندن» تساعد في جمع أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، موضحا أن بلاده تقدم المزيد من المساعدات العسكرية بما فيها مركبات مدرعة.

وتابع جونسون قائلا، إن «لندن» أصدرت عقوبات جديدة ضد أفراد في الجيش الروسي، فيما نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، وثائق كشفت التعاون بين الإيتشكيريين الانفصاليين في بلاده والنازيين في أوكرانيا إبان أحداث القوقاز في التسعينات من القرن الماضي.

وكشف مهجرون من مدينة «إيزيوم» الواقعة في شرقي أوكرانيا عن مهاجمة الجيش الأوكراني المدنيين واستهداف المناطق السكنية بالذخيرة المحظورة، وأشاد المهجرون، بتحرير القوات الروسية للمدنيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وترك مجهولون رسومات باللون الأبيض الحرف اللاتيني «زد» وعبارة «المجد لروسيا» باللغة الإنجليزية، الداعمة لعملية «موسكو» العسكرية في أوكرانيا في زقاق «الزان» في مقاطعة أنتريم في إيرلندا الشمالية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

غرف التجارةالألمانية: الحرب «الروسية الأوكرانية» أضرت بسلاسل التوريد العالمية

اقتصاديا، قال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، مارتن وانسليبن، في مقابلة مع صحيفة «دويتشلاند فونك» الألمانية، إن الحرب «الروسية الأوكرانية» أضرت بسلاسل التوريد العالمية، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لدى بلاده لحظر استيراد النفط والغاز من روسيا، لأن ذلك سيشل اقتصاد ألمانيا.

وحذر وانسليبن، من أنه إذا توقفت الصناعة الكيماوية في ألمانيا عن الإنتاج، فإن عجلات الصناعة في أوروبا ستتوقف على المدى الطويل.