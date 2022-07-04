توتر الوضع في جنوب أوكرانيا.. و«كييف» تعلن مقتل 47 جنديا روسيا

قالت القوات الأوكرانية، إن الوضع في منطقة العمليات الجنوبية، متوتر لكن القوات تسيطر عليه، وأشارت قيادة عمليات الجنوب، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن القوات الروسية، تواصل شن ضربات جوية وصاروخية.

وتمكنت القوات الأوكرانية من قتل 47 جنديا روسيا، كما دمرت القوات، 3 عربات مصفحة ومدفعين ذاتي الدفع، ومدفع هاوتزر، ومحطة رادار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

رد روسيا على حظر ليتوانيا

من جانبه، قال حاكم مقاطعة «كالينينجراد»، أنطون علي خانوف، في تصريح لصحيفة «فيدوموستي» الروسية، إن رد «موسكو» على حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة الروسية، قد يقضي على قطاع النقل في «فيلنيوس»، ويدمر نصف اقتصادها.

وفي بريطانيا، دعت وزيرة الخارجية، ليز تراس، إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة وتحويلها لصالح «كييف»، وقالت في تصريح لصحيفة «الجارديان» البريطانية، إن «لندن» تدرس المسألة عن كثب، مشيرة إلى تبنى السلطات الكندية للتو قانونا بهذا الصدد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أعلنت الخارجية البريطانية، أن تراس، ستعلن اليوم الاثنين، خلال مؤتمرإعادة إعمار أوكرانيا في «لوجانو» السويسرية، خطة دعم واسعة لمساعدة «كييف» على المدى الطويل، والمشاركة في إعادة إعمارها فور انتهاء الحرب «الروسية الأوكرانية».

لندن ستدعم إعادة إعمار مدينة «كييف» بناء على طلب الرئيس الأوكراني

وستدعم «لندن» إعادة إعمار مدينة «كييف» بناء على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما أوضحت الخارجية البريطانية، أن «لندن» تعتزم العمل مع أوكرانيا وحلفائها لاستضافة مؤتمر تعافي أوكرانيا في عام 2023 وستفتتح مكتبا في العاصمة البريطانية للمساعدة في تنسيق الجهود.

من جانبه، اقترح بنك «الاستثمار الأوروبي»، تمويلا بقيمة 100 مليار يورو لإعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، اعتبرت وسائل إعلام، أن رفض «الاتحاد الأوروبي» الاعتراف بتشريعات بولندية لعدم اتساقها مع قوانين الاتحاد، مثل ضربة ثقيلة على «وارسو».

وكانت نائبة رئيس «المفوضية الأوروبية»، فيرا يوروفا، وصفت قانون تبنته «وارسو»، بأنه يتعارض مع موقف الاتحاد، مضيفة إنه على بولندا مراجعة أحكام تشريعاتها مرة أخرى، وإلا لن يدفع «الاتحاد الأوروبي» لها المال، وفقا لما ذكرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية.

وفي وقت سابق، وقع رئيس بولندا أندريه دودا، قانونا يقضي بتصفية الغرفة التأديبية في المحكمة العليا، حيث فرضت «المفوضية الأوروبية» غرامة على بلاده.

وكانت «محكمة العدل الأوروبية»، قالت في وقت سابق، إن أنشطة الغرفة، التي يمكنها التأثير في الأنشطة المهنية للقضاة، تهدد استقلاليتهم.

وزير الاقتصاد الألماني: الغاز الروسي قد ينفد في غضون أسبوع تقريبا

ويخشى نصف سكان ألمانيا، الصقيع بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي والتضخم في «الاتحاد الأوروبي»، وقالت صحيفة «بيلد» الألمانية، نقلا عن إحصاءات «إنسا»، أن 75% من المستطلعين يعانون ارتفاع الأسعار، مضيفة أن 50% أشاروا إلى أن وضعهم الاقتصادي تدهور.

وفي وقت سابق، أوضح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن الغاز الروسي قد ينفد في غضون أسبوع تقريبا.