وزير كويتي يدين انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين: وصلت إلى أرواح الإعلاميين

قال وزير الإعلام والثقافة وشؤون الشباب الكويتي، عبدالرحمن المطيري، إنّ إعلام بلاده حريص على متابعة الشأن الفلسطيني، وإبقاء الوعي بقضيته حاضرا لدى الأجيال الصاعدة، من خلال قنواته المسموعة والمرئية والإلكترونية، كما أدان بشدة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتجاوزات المستمرة التي وصلت إلى مؤسسات الإعلام وأرواح الإعلاميين، بما يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

الكويت تدعم القضية الفلسطينية

وأكد المطيري، خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، موقف الكويت قيادة وحكومة وشعبًا الداعم للقضية الفلسطينية على الأصعدة الإقليمية والدولية كافة، في شتى المجالات السياسية والإعلامية والإنسانية، كي يتحقق للشعب الفلسطيني كامل حقوقه في ظل دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام.

المطيري: الجامعة العربية بيت العرب

وأعرب المطيري، عن سعادته بلقاء الوزراء العرب على أرض مصر العزيزة، وداخل جامعة الدول العربية، واصفًا الجامعة العربية بأنّها «بيت العرب».