«بو خمسين»: قوة الاقتصاد المصري وراء جذب الاستثمارات الخليجية

قال رائد جواد بو خمسين، رئيس البنك المصري الخليجي «إى جى بنك»، إنّ قوة الاقتصاد المصري ساهمت في جذب ونمو الاستثمارات الخليجية وتعزيز العلاقات المشتركة.

مرور 40 عاماً على تأسيس البنك المصري الخليجي

وأضاف خلال احتفال البنك المصري الخليجي بمرور 40 عاماً على تأسيسه، بتعاون استثماري مصري سعودي كويتي مشترك، أن المساهمين أيدوا الاتفاق على ضخ استثمارات وكذا قرارات المساهمين بالجمعيات العمومية الخاصة بزيادات رأس المصدر والمدفوع ليصل إلى 5 مليارات دولار طبقاً لقرارات البنك المركزي، بما يدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة رأس المال.

وقال: «اعتمدنا منذ التأسيس على استراتيجية ذكية للتوسع الذاتي ارتكزت على المساهمة في المشروعات المحورية التي تدعم الاقتصاد المصري، وتقدم خدمات ذات قيمة مضافة للمواطن والمؤسسات ليكون مساهماً في دعم المشاريع القومية».

رأس مال البنك بلغ 20 مليون دولار

يذكر أن رأس مال البنك بلغ 20 مليون دولار فيما يعادل17.4 مليون جنيه مصري، وارتفع ليصل تقريبا الى 500 مليون دولار طبقاً لقرارات البنك المركزي، وقد نمت أصول البنك بنسبة 722%، وزادت محفظة ودائعه بنسبة 715% ومحفظة قروضه بنسبة 554%، بالإضافة الى زيادة صافي الأرباح بنسبة 336%.

وتابع: «أطلقنا المبادرات والحلول والبرامج التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، ومنها إطلاق منصة MINT في بداية 2018، وهي منصة متكاملة تستهدف تلبية احتياجات رود الأعمال، ونجحت حاضنة أعمالها في دعم مهارات 96 شركة تخرجت من الحاضنة تعمل في 22 مجال منها 25 شركة من مجال التكنولوجيا المالية كما شاركت الحاضنة في العمل مع 400 شركة ناشئة في مصر».