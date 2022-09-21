«التعليم» تكلف الموجهين بسد عجز المعلمين في المدارس: «4 حصص لكل واحد»

وجهت عدة من إدارات تعليمية، تعليمات مهمة بشأن سد العجز بالمدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، المقرر انطلاقه 1 أكتوبر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للدراسة المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تكليف الموجهين بتدريس عدد من الحصص لسد العجز

وأكدت الإدارات التعليمية في الخطاب المرسل، ضرورة سد العجز بالمدارس وتفعيل جميع المواد الدراسية وتنسيق العجز بين فصول المدرسة الواحدة، ثم التنسيق بين المدارس، وتنفيذ القرار الوزاري رقم 202 لإعادة توزيع أعضاء هيئة التدريس على المدارس.

بيان بالمدارس التي يوجد بها عجز

وأشار الخطاب المرسل، إلى تكليف الموجهين بالمواد الأساسية، وإعطاء كل موجه 4 حصص بالمدرسة التي بها عجز في مادته، وذلك دعما لجهود الوزارة لضمان توفير أفضل خدمة للطلاب وعدم تعطيل المواد الدراسية.

وطالبت الإدارات التعليمية في خطابها، الموجه الأول بتقديم بيان بالمدارس التي يوجد بها عجز، موزع عليها عدد الحصص التي يقوم الموجه المتابع للمدرسة بتنفيذها خلال الزيارة، على أن يلتزم كل موجه بما أسند إليه من تكليف منعا للمساءلة.