وزير التعليم ينفي استبعاد درجات الجيولوجيا من مجموع الثانوية العامة

نفى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بأن تكون درجات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، غير مضافة لمجموع الثانوية العامة، وتخصيص مادة الاقتصاد والإحصاء للشعبة الأدبية فقط، على أن يكون المجموع الكلي للثانوية 450 بدل من 410.

لا تعديلات في نظام الثانوية العامة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ ما يتم تداوله غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وأنّ نظام الثانوية العامة يشبه العام الماضي ولا تعديل به.