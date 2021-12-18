مدير «الحماية من الضوضاء بالبيئة»: 38 محطة لرصدها على مستوى الجمهورية وقرار غلق المحال مبكراً بسبب انتشار فيروس «كورونا» خفّض مستوياتها

قالت المهندسة ريم عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة للحماية من الضوضاء بوزارة البيئة، إن وزارة البيئة تقوم برصد الضوضاء أو التلوث السمعى من خلال 38 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن محطات الرصد تقوم بإرسال القياسات كل ساعة إلى مقر الإدارة بالوزارة.

وأضافت «عبدالرحمن» أن جائحة كورونا كان لها تأثيرات إيجابية على خفض قياسات الضوضاء، نتيجة لساعات الحظر وغلق المحال التجارية مبكراً، مشيرة إلى أن قياسات الضوضاء أثبتت أن محافظة القاهرة تليها الجيزة من أكثر المحافظات ضوضاء، وإلى نص الحوار:

ما المقصود بكلمة ضوضاء؟

- الضوضاء أحد ملوثات البيئة، وتكون ناتجة عن زيادة الصوت عن حد أو مستوى معين، ما يتسبّب فى حدوث إزعاج للآخرين، والمختلف فى الضوضاء أن حدودها ليست ثابتة مثل باقى الملوثات، وإنما تختلف باختلاف طبيعة المكان والوقت، ونحن، على سبيل المثال لا الحصر، نقف أمام محطة قياس الضوضاء بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومن المفترض أن يكون مستوى الصوت الطبيعى لا يتعدى فى فترة الصباح 70 ديسيبل وفى فترة المساء 60 ديسيبل، فإذا زاد مستوى الصوت عن هذه المعدلات فإنه يُعد ضوضاء.

الحد المسموح به للضوضاء يختلف حسب المنطقة السكنية والتوقيت وطبيعة النشاط التجاري أو الصناعي أو الترفيهي

وكيف يتم تحديد مستويات الضوضاء؟

- حددت اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 2004 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009، حدود ومستويات الضوضاء، وفقاً للمكان والتوقيت، حيث قسمت اللائحة التوقيت على فترتين فترة صباحية تبدأ من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء، وفترة مسائية تبدأ من العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً، وتم تحديد الأماكن وفقاً للتالى:

منطقة ذات حساسية للضوضاء، مثل المستشفيات والمدارس والمكتبات والحدائق العامة، والحد المسموح به للصوت فيها هو 50 ديسيبل صباحاً و40 ديسيبل مساء.

منطقة سكنية مع وجود حركة ضعيفة وأنشطة خدمية محدودة، يكون الحد المسموح به 55 ديسيبل صباحاً و45 ديسيبل مساء.

60 % من الضوضاء في مصر سببها المركبات

المناطق السكنية الواقعة على طرق عرضها أقل من 12 متراً وبها بعض الورش أو الأنشطة التجارية أو الإدارية أو الترفيهية أو الملاهى، فالحد المسموح به للصوت 65 ديسيبل صباحاً و55 ديسيبل مساءً، بينما المناطق الواقعة على طرق عرضها 12 متراً فأكثر أو مناطق صناعية ذات صناعات خفيفة وبها بعض الأنشطة الأخرى، فالحد المسموح به للصوت 70 ديسيبل صباحاً و60 ديسيبل مساء.

وأخيراً المناطق الصناعية ذات الصناعات الثقيلة، يكون الحد المسموح به للصوت هو 70 ديسيبل صباحاً و70 ديسيبل.

ما الدور الذى تقوم به وزارة البيئة لمواجهة الضوضاء؟

- قامت وزارة البيئة بالعديد من الخطوات لرصد ومكافحة الضوضاء، فى البداية، مثل تقييم مستويات الضوضاء على مستوى الجمهورية، لكى نستطيع وضع حلول مناسبة، لأننا فى وزارة البيئة لن نحل مشكلة الضوضاء بمفردنا، وبدأنا منذ 2008 بعمل شبكة لرصد الضوضاء فى القاهرة ثم توسعنا بالقاهرة الكبرى، ثم منذ 3 سنوات بدأنا نشر محطات رصد الضوضاء فى المدن الكبيرة بالمحافظات، وبدأنا بـ15 محطة، وحالياً وصلنا لـ38 محطة رصد موزعة على مستوى الجمهورية.

ريم عبدالرحمن لـ«الوطن »: نحصل على قياسات كل ساعة.. والقاهرة والجيزة الأعلى بين المحافظات

كيف تتم عملية رصد الضوضاء بشكل تقنى؟

- يتم رصد الضوضاء من خلال محطات صغيرة، مكونة من كمبيوتر صغير، موصَّل بميكروفون حساس ومغطى من الداخل بطبقة رقيقة جداً يحاكى طبلة الأذن، يقيس الموجات الطويلة والقصيرة، هذا الميكروفون يجمع مستوى ضغط الصوت من جميع الاتجاهات 360 درجة، لينزل على جهاز اسمه «analyzer»، يقوم بتحليل ضغط الصوت ويحوله إلى رقم ديسبيل، وهو وحدة قياس الصوت، وتكون هذه الوحدة متصلة بشبكة الإنترنت، وكل ساعة يتم تجميع قياسات محطات رصد الضوضاء على مستوى الجمهورية إلى السيرفر الموجود بوزارة البيئة، وهناك يتم تجميع هذه البيانات وإعداد تقارير بها لرفعها إلى المحافظات والجهات المعنية بتجميع الضوضاء والحد منها، كما أن الوحدة لديها القدرة على تخزين القياسات لمدة 3 شهور متتالية بحيث فى حال حدوث انقطاع الإنترنت فى أى لحظة تكون البيانات محفوظة ويمكن الرجوع إليها فى أى وقت.

"رمسيس" الأكثر شدة ..ونتلقى الاستغاثات من خلال بوابة الشكاوى الحكومية

من خلال شبكات الرصد الخاصة بكم.. ما أكثر الأماكن ضوضاء؟

- كل المناطق التى فيها حركة مركبات عالية، نسبة الضوضاء بها أصبحت مرتفعة، لأنه من خلال قياساتنا اكتشفنا أن 60% من الضوضاء فى مصر تكون ناتجة عن المركبات، وبالتالى أكثر المناطق التى تم رصدها من حيث شدة الضوضاء كانت منطقة رمسيس، حيث وصلت فيها الضوضاء إلى 80 ديسيبل وهو مستوى عالٍ جداً، حيث إن المعدل الطبيعى 70 ديسيبل.

وماذا عن المناطق التى لا يوجد بها شبكات لرصد الضوضاء؟

- عملية رصد الضوضاء تتم من خلال شبكات الرصد، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالنزول إلى عدد من المناطق وقياس شدة الضوضاء بأجهزة يدوية، وإنتاج ما يسمى الخرائط الكنتورية لبعض الأحياء، حيث يتم النزول إلى الشوارع والقيام بعدّ المركبات التى تسير بها، وبعد ذلك يتم إدخال عدد المركبات والقياسات التى قمنا بها على برنامج معين حيث يتم رسم خريطة بالضوضاء، وكانت آخر نتائج دراسات الخرائط الكنتورية التى قمنا بها أوضحت أن شارع كورنيش النيل فى منطقة مصر القديمة يتعرض لكثافة مرورية مرتفعة تصل إلى أكثر من 3000 مركبة فى الساعة فى الاتجاه الواحد، ما يترتب عليه ارتفاع مستويات الضوضاء البيئية لتصل إلى 81 ديسيبل فى موقع القياس الذى تم اختياره بعد كوبرى الروضة، أما شارع بورسعيد بالسيدة زينب الذى يُعد من أطول الشوارع بالقاهرة، فهو يتعرض لكثافة مرورية مرتفعة تصل إلى أكثر من 1500 مركبة فى الساعة فى الاتجاه الواحد، ويقع عليه العديد من المنشآت التجارية، تؤدى فى بعض الأحيان إلى حدوث شلل مرورى واختناقات، مما يزيد من استخدام آلات التنبيه بصورة مبالغ فيها، خاصة فى تقاطعات الشارع مع الشوارع الجانبية، بالإضافة إلى انتشار الأسواق والباعة الجائلين وكثافة المشاة التى تعيق حركة السير، والانتظار العشوائى لسيارات نقل البضائع، وتبيّن من قياسات الضوضاء فى أحد المواقع بهذا الشارع أن المناطق السكنية الواقعة عليه تعانى من مستويات ضوضاء مرتفعة تصل إلى 80 ديسيبل، والشارع الثالث كان شارع الجيش، وهو من أكثر شوارع الاتجاه الواحد بحى باب الشعرية كثافة مرورية، حيث تبلغ هناك 1500 مركبة فى الساعة، نظراً لوجود مواقف عشوائية للسرفيس، وكثافة الأنشطة التجارية والمطاعم فى العديد من المناطق الواقعة على هذا الشارع، ما يؤدى إلى ارتفاع مستويات الضوضاء وتصل إلى 79 ديسيبل.

كيف انعكست أزمة كورونا على قياسات الضوضاء فى مصر؟

- أزمة كورونا رغم سلبياتها الكثيرة كان لها جانب إيجابى على البيئة، فوقت الحظر أدى إلى تقليل استخدام المركبات فى الشوارع، وبالتالى تقليل الضوضاء، وقرار وزير التنمية المحلية بغلق المحال التجارية مبكراً فى الحادية عشرة مساء أسهم فى تقليل حركة الناس والمركبات فى الشارع، وبالتالى تقليل شدة الضوضاء، ووقتها أصدرنا تقارير تشير إلى انخفاض مستويات الضوضاء، وقدمنا اقتراحاً بتخفيض ساعات العمل وغلق المحال والورش مبكراً، وتمت الاستجابة لهذا الاقتراح، وقبل جائحة كورورنا كنا نقترح دائماً فى التوصيات التى نرفعها إلى المحافظات ضرورة وضع محددات للمحال التجارية، لأن حركة المواطنين فى الشوارع مرتبطة بشكل كبير بفتح المحال.

ما أكثر المحافظات ضوضاء؟

- أكثر المحافظات القاهرة، تليها محافظة الجيزة، وداخل كل محافظة يوجد شوارع أكثر ضوضاء وشوارع أخرى لا تتعدى الحدود، فعلى سبيل المثال كان شارع مصر والسودان فى منطقة حدائق القبة من أكثر الشوارع ضوضاء، وكان وجود مركبات التوك توك يؤثر سلباً ويؤدى إلى زيادة الضوضاء لأنه يتسبب فى شلل الحركة المرورية، والمسبب الرئيسى للضوضاء سلوكيات الناس، واستخدام مكبرات الصوت وكلاكسات السيارات دون داع.

ما العقوبات التى ينص عليها القانون عند وجود حالة مخالفة تسبب ضوضاء؟

- المادة رقم 42 من قانون البيئة تنص على أن المنشأة لو استخدمت معدات مثل مكبرات الصوت، وتعدّت الحدود المنصوص عليها فى القانون، يتم توقيع غرامة عليها تتراوح من 500 جنيه إلى 2000 جنيه، وحالياً تم تعديلها لتبدأ من 2000 جنيه، مع الحكم بمصادرة الأجهزة المتسببة فى الضوضاء.

ما الخطوات التى تقوم بها الإدارة بخصوص شكاوى الضوضاء؟

- تتلقى الإدارة الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 أو رقم الواتس أب 01222693333، وبمجرد وصول الشكوى نتوجه إلى مكان الشكوى ونقوم برصد المشكلة وإجراء القياسات، ونجهز بها تقارير، وتتم إحالتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب.

الآثار السلبية للضوضاء

الآثار السلبية للضوضاء على صحة الإنسان بعضها يظهر بشكل تراكمى مع الوقت مثل ضعف حاسة السمع لدى البعض، نتيجة الإنهاك الذى تعرّض له الجهاز السمعى، والبعض الآخر يتأثر بالضوضاء أثناء ظروف عمله مثل العمل فى مصانع النسيج أو الحديد والصلب، ولا بد أن يخضع العاملون فى هذه الصناعات لكشف دورى.