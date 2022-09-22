وزير الإعلام اليمني يدعو إلى تكثيف الضغوط على إيران لوقف مخططاتها

توجه معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في اليمن، بالشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، والجهد الكبيرة التي بُذلت لتنظيم هذا الاجتماع والذي يعقد برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب: «يتزامن انعقاد اجتماعنا هذا مع الذكرى الثامنة لانقلاب ميليشيا الحوثي بتخطيط وتمويل ودعم وتسليم إيراني على الحكومة الشرعية، حيث قوض الحوثي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كل أطياف العمل السياسي في اليمن، ونشر عناصره الفوضى والإرهاب في المنطقة».

وتابع: «انقلاب الحوثي انتكاسة في تاريخ اليمن وألقى بآثاره الكارثية على مختلف الأصعدة والمستويات، وكشف بكل وضوح عن الأطماع الشريرة لنظام طهران»، مطالبا بتكثيف الضغوط الدولية على إيران لكف أذاها عن الشعب اليمني ووقف تدخلاتها التي تقوض جهود التهدئة وفرص الحل السلمي للأزمة.

وأكد: «قدم اليمن منذ عام 2015 – ولا يزال بدعم أخوي وإسناد لا محدود من تحالف دعم الشرعية - تضحيات كبيرة ضد المشروع التوسعي الإيراني وحماية مقدرات الدولة والشعب والحفاظ على هويته الوطنية والعربية ومنع تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة للأنشطة الإرهابية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة».

وشدد، على أنّ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس محمد رشاد العليمي كنتاج للمشاورات اليمنية التي انعقدت برعاية كريمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وضمت مختلف القوى السياسية الوطنية تتويجا لنضالات اليمنيين لاستعادة دولتهم وتجسيد الإجماع الوطني على توحيد الصف والكلمة والموقف في معركة استعادة الدولة، مطالبا