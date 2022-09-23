درجات الحرارة اليوم الجمعة 23-9-2022.. العظمى بالقاهرة 33

كشفت الأرصاد الجوية، عن توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة، أول أيام فصل الخريف، إذ تنخفض معدلات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أنّ درجات الحرارة اليوم، ستسجل 33 درجة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، في حين تبلغ الحرارة 30 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و40 درجة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية ما يخفف من حرارة الطقس على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي:

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 26

6 أكتوبر 34 24

بنها 32 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 31 23

دمياط 32 23

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 33 24

السويس 34 24

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 22

وادي النطرون 31 23

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 33 21

العريش 31 23

رفح 31 23

الطور 32 25

كاترين 29 18

رأس سدر 33 24

نخل 31 18

طابا 35 24

نويبع 36 24

حلايب 32 27

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 34 23

بني سويف 34 21

المنيا 36 21

أسيوط 36 22

سوهاج 37 22

قنا 37 22

الأقصر 40 22

أسوان 40 26

الوادي الجديد 38 23

أبو سمبل 39 25

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27