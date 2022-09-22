«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس آخر أيام الصيف.. ارتفاع مؤقت في الحرارة ورياح نشطة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم الخميس، الذي يوافق آخر أيام فصل الصيف جغرافيا، وذلك على جميع انحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة بداية من السواحل الشمالية الشرقية والغربية وصولا إلى شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ ارتفاع الحرارة يأتي بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، وأنّ محافظة القاهرة الكبرى تسجل اليوم 35 درجة، ومحافظات شمال الصعيد تسجل 37، وجنوب الصعيد 38، في حين تسجل السواحل الشمالية 33 درجة، وتنخفض الرؤية الأفقية على جميع الأنحاء بسبب الأتربة العالقة، خاصة مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة على غرب البلاد.

درجات الحرارة

عن درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق آخر أيام فصل الصيف على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت كما يلي:

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 26

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 24

دمنهور 34 24

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 34 23

دمياط 33 23

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 23

شلاتين 35 26

الإسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 31 22

وادي النطرون 32 23

مطروح 29 21

السلوم 30 20

سيوة 37 21

العريش 31 23

رفح 31 23

الطور 33 25

كاترين 29 18

رأس سدر 35 24

نخل 31 18

طابا 33 24

نويبع 34 24

حلايب 31 27

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 23

بني سويف 36 21

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 37 22

قنا 37 22

الأقصر 37 22

أسوان 38 26

الوادي الجديد 38 23

أبو سمبل 39 25

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27