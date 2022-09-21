موعد بداية فصل الخريف 2022 وحالة الطقس.. سيول وأمطار ثلجية

شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة موجات حارة، وارتفاع نسبة الرطوبة بالجو ما أدى إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، ما يزيد من عمليات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل» حول موعد بداية فصل الخريف 2022، وملامح حالة الطقس خلال هذا الفصل.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» موعد بداية فصل الخريف 2022 وملامح حالة الطقس، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية في السطور التالية:

بداية فصل الخريف 2022

وبحسب المعلن من خبراء الأرصاد، فإن بداية فصل الخريف 2022 بداية من الساعة 3 أو4 دقائق صباح يوم الجمعة 23 سبتمبر الجاري، لمدة 93 يومًا و15 ساعة و50 دقيقة، وفق الحسابات الفلكية.

ويمكن اعتبار هذا الفصل انتقالي تنخفض خلاله درجات الحرارة والرطوبة، ليكون حالة الطقس معتدلة وتزداد احتمالية سقوط الأمطار.

حالة الطقس في فصل الخريف 2022

ووفق بيان هيئة الأرصاد فأن حالة الطقس خلال فصل الخريف يتسم بالاعتدال في درجت الحرارة، ويتخلله عدم استقرار الأحوال الجوية، بسبب تعرض البلاد لعدد من منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط، يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

سقوط أمطار ثلجية في الخريف

وتشهد البلاد خلال فصل الخريف بعض الظواهر الجوية، ومنها التعرض لمنخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يهيئ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تسبب سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

كما تتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، في بعض الأحيان بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد.