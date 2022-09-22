صفاء أبو السعود: هشام سليم قدم رسالة فنية وإنسانية عظيمة ومشرفة

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد مسيرة فنية حافلة بالنجاحات عن عمر يناهز 64 عاما.

صفاء أبو السعود تتحدث عن هشام سليم

وقالت صفاء أبو السعود، لـ«الوطن»، إن الفنان الراحل كان صاحب رسالة فنية وإنسانية عظيمة ومشرفة، ونجح بجدارة في توصيلها لجمهوره الكبير.

وأضافت: كان هشام سليم في حياته الشخصية ومشواره الفني إنسانا نبيلا وصادقا وراقيا، تميز بشخصيته الودودة والمحبة للجميع، ما جعل له مكانة خاصة وتاريخا مشرفا في كل بيت وكل قلب في مصر والعالم العربي.

«موسى» و«هجمة مرتدة» آخر أعمال هشام سليم

يذكر أن آخر أعمال هشام سليم السينمائية كان فيلم «موسى»، من بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز. ويعد مسلسل «هجمة مرتدة»، آخر مشاركات الفنان الراحل في الدراما، إذ عُرض في موسم 2021، وهو من بطولة الفنانين أحمد عز، وهند صبري.