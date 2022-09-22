كيف تعامل هشام سليم مع نبأ إصابته بالسرطان؟.. «المايسترو» قدوته

«الحمد لله، أنا راضي بقضاء الله وقدره».. جملة مليئة بالرضا، كانت أول ما قاله الراحل هشام سليم بعد علمه بإصابته بسرطان الرئة، تعامل مع الأمر بنفس نهج والده «المايسترو صالح سليم»، الذي غيّبه الموت هو الآخر بالمرض ذاته في العام 1998، وكان سلاحهما في وجه المرض اللعين «لم يحدث شيء جلل»، لكن المرض هزم «سليم» الابن اليوم، وغيّبه الموت قبل قليل عن عمر ناهز 64 عاما.

هشام سليم عن مرض والده: كان راضي بقضاء ربنا

طريقة تعامل «المايسترو» مع مرض السرطان، تحدّث عنها هشام سليم في حوار سابق مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، حيث قال إنّ والده تعامل مع المرض بإيجابية وهدوء رغم صعوبته: «بابا كان في لندن وراح للدكتور قاله أنتَ عندك سرطان في الكبد، قاله لازم أمشي دلوقتي عندي ميعاد مع حفيدتي هوديها السينما، وفعلا أخد بنتي ووداها السينما، ومكانش بيتكلم خالص واتعامل عادي جدا، ده قضاء وقدر، وقال هيمشي في الإجراءات مش أكتر ولا أقل، ومكانش بيشتكي رغم صعوبة حياته وقتها».

آخر أعمال هشام سليم

آخر أعمال هشام سليم السينمائية كانت فيلم موسى، الذي شارك بطولته إلى جوار الفنان كريم محمود عبدالعزيز، أما في الدراما فكانت مشاركته الأخيرة في مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي عُرض في موسم دراما 2021، بطولة الفنانين أحمد عز، وهند صبري.