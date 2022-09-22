فحص 1554 حالة وزراعة 50 شجرة بكفر الزيات ضمن قافلة جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة فى قرية كفر ديما مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

دعم مبادرة «حياة كريمة»

وأكد رئيس الجامعة، أن قوافل الجامعة الطبية تستهدف دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا، وتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى، وصرف الدواء بالمجان للمرضى، إلى جانب تقديم خدمات إرشادية وتثقيفية وتوعوية، وتنظيم ورش عمل لدعم التمكين الاقتصادي لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة، فضلا عن المشاركة في مبادرة 100 مليون شجرة.

وأشار الدكتور محمود سليم، إلى أن قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعمل على تقديم كل أشكال الدعم الخدمي والمجتمع للقرى الأكثر احتياجا، في شكل خدمات صحية وتوعوية وإرشادية للارتقاء بمستوى المعيشة بها.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن قافلة اليوم شهدت مشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها وتوقيع الكشف عليها، كما شاركت كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، وأيضا مشاركة كلية الزراعة فى زراعة 50 شجرة مثمرة "زيتون" على طول الطريق فى إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالتعاون مع المحافظة ومجلس المدينة والوحدة المحلية.

محو الأمية

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1554 حالة من خلال 12عيادة ، مشيرا إلى أن القافلة أجرت اختبارات محو الأمية لـ 44 مواطنا.