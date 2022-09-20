نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 جامعة طنطا.. 3 كليات ومعهد

أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 فرع طنطا، بأقسامها العلمية والأدبية والإسلامية، لذا يبحث الطلاب عن الحد الأدنى للتنسيق، والكليات المتاحة، داخل فرع الجامعة.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية.. الكليات والمعاهد

وتستعرض السطور التالية الكليات المتاحة في جامعة الأزهر فرع طنطا، للانتظام والانتساب، بدرجات الحد الأدنى للقبول، بعد أن تم الإعلان عنها، من قبل الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق.

- كلية أصول الدين والدعوة بطنطا تخصص عام.. لشعبة العلمي انتظام 336 درجة، و325 درجة انتساب، وأدبي انتظام 315 درجة، و315 درجة للانتساب، وإسلامي انتظام 526 درجة.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين طنطا بالمصروفات.. للعلمي انتظام 393 درجة، وأدبي انتظام 348 درجة.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية.. كلية الشريعة والقانون

- كلية الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة الإسلامية.. علمي انتظام 394 درجة، و325 درجة للانتساب، وأدبي انتظام 343 درجة، و316 للانتساب.

- كلية الشريعة والقانون طنطا شعبة شريعة وقانون.. علمي انتظام 421 درجة، 325 درجة انتساب، والأدبي انتظام 368 درجة، و315 للانتساب.