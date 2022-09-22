دورات تدريبية جديدة لرؤساء المراكز والمدن بمحافظات «حياة كريمة»

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار الوزارة في تدريب الكوادر المحلية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحا اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري والحرص على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر والقيادات المحلية.

يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بعملية التدريب لتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة، وتكليفاته المستمرة بالعمل على تطوير معارف ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات

وأشار وزير التنمية المحلية الى استمرار مركز سقارة للتدريب في تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات، لتواصل أسبوعها السابع، بتنفيذ 5 دورات تدريبية لعدد 30 من رؤساء المراكز والمدن المنفذ بها حياة كريمة بمحافظات البحر الأحمر وقنا والأقصر واسوان.

وتستهدف الدورة التدريبية رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في المحافظات المشار إليها في مجال آليات التغيير، وإدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركي وإشراك المواطنين في اختيار مشروعات التنمية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية، و آليات متابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من حياة كريمة، إضافة إلى المهارات الادارية والقيادية في مجال التخطيط المتكامل، والتشغيل وإدارة الاصول المحلية، مشيرا إلى أنه تم اختيار الموضوعات التي يتم التدريب عليها وفق أحدث البرامج التدريبية المخصصة لها، لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.

4 دورات تدريبية يستفيد منها 120 متدربا

وأشار اللواء آمنة إلى أن الأسبوع التدريبي السابع يشمل أيضا 4 دورات تدريبية يستفيد منها 120 متدربا من مختلف المحافظات، موضحا أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية، يستفيد منها 30 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، و تستهدف تأهيل المتدربين و تطوير قدراتهم ومهاراتهم مع التدريب العملي والممارسات المتعلقة بإدارة آليات الأزمات والكوارث والتعامل معها وفق البيئات الاستراتيجية المختلفة، وتحليل التهديدات والمشكلات والمخاطر المتعلقة في حل المشكلات الإدارية وتحويلها من أزمات إلى فرص.

ووجه بتقييم أداء المتدربين خلال الدورة التدريبية، وقياس أثر التدريب في تطوير العمل في إداراتهم المختلفة، وذلك تأكيداً على استراتيجيات التدريب والتطوير التي تنظر إلى النشاط التدريبي على أنه استثمار قصير وطويل الأجل له أثر فعال وعائد يوازى، بل يفوق ما تم الاستثمار فيه، ويؤدى بالتالي إلى تنمية وتطوير أداء وسلوك العنصر البشرى بكل فاعلية.

وفى ذات السياق، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بانتهاء فعاليات دورات الأسبوع التدريبي السادس من الخطة التدريبية للمحليات، ويتضمن عدد 4 دورات تدريبية يستفيد منها 139 متدرباً من جميع المحافظات.