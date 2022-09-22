«القوى العاملة»: تسليم شهادات 5 دورات تدريبية في سوهاج

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، شهادات إتمام التدريب لخريجي خمس دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة، المتواجدة بقرية المشاودة بمركز جرجا جنوب سوهاج، إحدى قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

60 ساعة مدة الدورة التدريبية

بحسب التقرير الذي أرسله الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير المديرية، لوزارة القوى العاملة، تم الانتهاء من دورتين في الكهرباء ودورتين في السباكة الصحية، مدة كل دورة 60 ساعة تدريبية، ودورة في الخياطة والتفصيل مدتها 150 ساعة تدريبية، حسب المنهج الذي أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، بواسطة المدربين المعتمدين.

وجرى عقد اختبار نهاية التدريب لتقييم المتدربين الذي أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، بالإضافة إلى ندوة بالاشتراك مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية ومساعدة الخريجين في تدشين مشروعات على المهن التي تم تدريبهم عليها.

في بداية اللقاء، أكد مدير المديرية، حرص حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، على متابعة الخريجين حتى يتم تشغيلهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، أو مساعدتهم في فتح مشروعات صغيرة خاصة بهم.

كما تم الاستماع للمتدربين الذين أبدوا سعادتهم بوجود وحدة التدريب داخل القرية، سهلت عليهم فرصة الحصول على التدريب.

توفير فرص عمل للخريجين بالشركات العاملة في مشروعات «حياة كريمة»

وتم تكليف مكتب عمل جرجا وإدارة العمالة غير المنتظمة، بتوفير فرص عمل وإلحاق الخريجين بالشركات العاملة في مشروعات حياة كريمة، بعد استيفاء الشباب الأوراق اللازمة، وإقامة مشروعات للبعض الآخر بتمويل من جهاز تنمية المشروعات، فيما تعاقد بعض الخريجين على العمل بمهنتي السباكة والكهرباء بدولة الكويت.

حضر الفاعلية من جهاز المشروعات، نادر عبدالظاهر، مدير فرع سوهاج، وعبدالرحيم عثمان، نائب المدير، ومن المديرية علاء أبوطالب، مدير إدارة التدريب المهني، وعبد الله نصر الدين، مدير منطقة عمل جنوب، ومحمد المشوادي، مدير الشؤون الإدارية، والعديد من أهالي القرية وأولياء أمور الخريجين.

بدء التدريب المهني على التفصيل والحياكة في البحر الأحمر

وفي سياق آخر، تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، بشأن بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة ، لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بمدينة الغردقة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد سعيد عبد الراضي، مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تقريره، اليوم الخميس، أن الدورة التدريبية تستغرق شهرا كاملا، وفي نهايتها يتم إجراء اختبارات نظرية وعملية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

ونوه بأنه يتم منح المتدرب شهادة معتمدة بإتمام الدورة من المديرية، فضلا عن هدايا عينية لأوائل الخريجين، وإعطاء الأولوية لهم في فرص العمل التي توفرها المديرية.