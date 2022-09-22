وزير القوى العاملة يوجّه بتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطن

وجّه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة إلى العمل بروح الفريق الواحد، من خلال خطة واضحة قائمة على المعلومات، والبيانات الصحيحة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للبدء في تنفيذ خطة عمل منظمة، لخدمة سوق العمل في الداخل الخارج، وتوفير الدراسات والأبحاث والمعلومات الحقيقية والموثقة.

خدمة الوطن والمواطن

وأكد في بيان صحفي، أن الوزارة تمتلك من الإمكانات والقدرات والبشرية والادارية ما يؤهلها للقيام بدور أكبر في خدمة الوطن والمواطن، وتقديم معلومات لمؤسسات الدولة بكل ما يخص ملف القوى العاملة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوكلاء الوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة لمراجعة خطة عمل كل إدارة، والعمل على دراسة كافة الملفات التي تختص بها الوزارة.

دور وزارة القوى العاملة

وقال الوزير إن المواطن المصري يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى أن يشعر بدور وزارة القوى العاملة بشكل عملي، وبكل مصداقية وشفافية، وكذلك دورها في التفاعل بشكل أكثر مع سوق العمل الداخلية والخارجية، من خلال استراتيجية حقيقية تتوفر فيها كافة المعلومات اللازمة خاصة في ملفات التشغيل والتدريب، والسلامة والصحة المهنية والتفتيش، والعمالة غير المنتظمة، ومراكز التدريب الإداري لتأهيل العاملين بمديريات القوى العاملة، وغيرها من الملفات، وذلك تماشيا مع طموحات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة وخطط التحول الرقمي.