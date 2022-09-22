«القوى العاملة» تنظم 3 ندوات للتوعية بالسلامة المهنية والحقوق والواجبات

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، 3 ندوات عن حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، وذلك في إطار دور وزارة القوى العاملة، بتقديم التوعية والتثقيف للعمال في المنشآت كافة، حاضر فيها، بهاء موسى، مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وإبراهيم حسين، مدير مكتب عمل أبنوب، ومحمود رياض، المفتش بمكتب عمل القوصية.

وتلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من حازم علي حسن، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، اليوم، يفيد بتنفيذ الندوتين في شركة بالمدينة الصناعية بعرب العوامر، ومدرسة خاصة للغات، استفاد منهما 50 عاملا وإداريا.

عقد «سلامتك تهمنا» الدقهلية لتوفير بيئة عمل آمنة

ونفذت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية مبادرة «سلامتك تهمنا»، في إطار دور وزارة القوى العاملة بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال بالمنشآت، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في قطاع البنوك.

ورحب عبدالحميد الشابوري، رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعي المصري، بالحضور، وشدد على اهتمام البنك بسلامة عملاءه من خلال تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على سلامة العملاء ومنشآت البنك، كما أنّ اللقاء بداية تعاون مثمر وبناء بين البنك ووزارة القوى العاملة.

وألقى المهندس محمد منتصر مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، محاضرة عن مفهوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأهميتها، والمعايير الواجب توافرها لتحقيق أهداف السلامة.

«قوى عاملة الغربية» تعقد ندوة للسلامة والصحة المهنية في المدارس

وعقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، ندوتين توعويتين تحت عنوان «السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل»، وذلك في إطار دور وزارة القوى العاملة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت لتحقيق بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر، تناولتا مفهوم السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، والمخاطر البيولوجية، وكيفية التعامل معها وكيفية التحكم بها في ظل استقبال العام الدراسي الجديد.