مصرع سيدة وإصابة آخرين في تصادم سيارتي ميكروباص ببورسعيد

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في تصادم سيارتي ميكروباص بمحور 30 يونيو جنوب بورسعيد، ويُجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات التأمين الصحي الشامل، والجثة إلى مشرحة مستشفى النصر.

نقل المصابين إلى المستشفيات

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارتي ميكروباص أمام منفذ الحي الإماراتي جنوب بورسعيد، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة آخرين يجرى حصرهم ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات السلام ببورسعيد والنساء والزهور، كما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى النصر.

بحث ملابسات التصادم

وانتقل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد إلى مكان الحادث لمعرفة ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، كما انتقل العقيد علاء البرادعي رئيس مباحث مرور بورسعيد إلى هناك لرفع السيارتين عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة تحت تصرفها واستكمال التحقيقات.

يذكر أن منفذ الحي الإماراتي بطريق محور 30 يونيو شهد العديد من حوادث السير بسبب السرعة الزائدة، رغم تحذير قائدي المركبات، وتوقيع عقوبات على غير الملتزمين بالسرعة المحددة.