تفاصيل مصرع شخص وإصابة 4 ركاب في حادث انقلاب «ميكروباص» بالعياط

استمعت النيابة العامة لأقوال المصابين ممن تسمح حالتهم لذلك في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي، اتجاه مركز الصف بالعياط، الذي راح ضحيته شخص وأصيب على إثره 4 آخرين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وكذلك الجثة، تمهيدا لتسليمها لذويها.

بلاغ يكشف الحادث

بداية اكتشاف الحادث كانت بتلقى الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، رفقة 5 سيارات إسعاف.

وتبين العثور على جثة شخص وإصابة 4 ركاب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

اختل توازن عجلة القيادة

وبعمل التحريات الأولية والفحص، تبين أن عجلة القيادة اختل توازنها من قائد السيارة، ما أدى إلى انقلابها ووقوع الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على السائق، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الحادث، وصرحت بدفن الجثة.