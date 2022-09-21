مصرع ربة منزل وإصابة 4 آخرين في انقلاب «ميكروباص» بالعياط 

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي اتجاه الصف بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، والمصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة.

وكان اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، تلقى بلاغا يفيد إنقلاب سيارة أعلى الطريق الاقليمي اتجاة الصف بمنطقة العياط.

اختلال عجلة القيادة بيد السائق وراء الحادث

وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة بقيادة اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أنه أثناء سير ميكروباص به تلفيات عبارة عن «تهشم بالكامل»، قيادة سائق يبلغ من العمر 34 سنة، ومقيم بالصف، بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلابها، ونتج عن ذلك وفاة إحدى ركابها، ربة منزل، 35 سنة، ومقيمة بالصف.

رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية

كما أسفر الحادث عن إصابة عدد 4 آخرين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى العياط المركزي.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، والتحفظ على قائد السيارة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.