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تفحم سيارة ميكروباص في الشيخ زايد نتيجة ماس كهربائي

كتب:

جيهان عبد العزيز
02:16 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
تفحم سيارة (أرشيفية)

تفحم سيارة (أرشيفية)

تفحمت سيارة ميكروباص بالكامل، إثر حدوث ماس كهربائي، في منطقة الحي 11 بالشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للجيزة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث احتراق سيارة ميكروباص، وتبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم ف و ر 8314 أجرة، ماركة «فوتون» محترقة بالكامل.

ماس كهربائي في السيارة

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد الحريق، وقال مالك السيارة سائق 46 سنة، إنّه في أثناء تشغيل سيارته، صباح اليوم، حدث ماس كهربائي نتج عنه الاحتراق ولا يتهم أحدًا بشيء.

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بقلم جيهان عبد العزيز