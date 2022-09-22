خطة طوارئ بالمدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.. تطهير الشبكات وخط ساخن

قبل أيام من بداية فصل الشتاء، وموسم سقوط الأمطار والسيول، وضعت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، خطة طوارئ للمدن الجديدة، استعداداً لاإستقبال فصل الشتاء، والتعامل مع موسم سقوط الأمطار والسيول.

إجراءات بالمدن الجديدة استعداداً لموسم الأمطار والسيول

حيث حددت الوزارة عدداً من الإجراءات التي سيتم تطبيقها داخل المدن الجديدة، بالتنسيق والتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قبل ومع بداية فصل الشتاء، منعاً لحدوث أي مشكلة نتيجة سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار، وتجنباً للتعرض للتكدس المروري، نتيجة تجمع مياه الأمطار في الطرق والمحاور الرئيسية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء، وفقاً لوزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خطة المدن الجديدة لإستقبال فصل الشتاء

1- رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

2- إنشاء بالوعات صرف أمطار بمواصفات جديدة لتتماشي مع حجم المياه المتجمعة.

3- التطهير الدوري والمستمر لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحى.

4- مراجعة مدى استيعاب خطوط شبكات الصرف الصحي للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار.

5- رفع درجات الاستعداد فى جميع المواقع، وخاصة المناطق الساخنة.

6- تفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ.

7- الالتزام بجميع قواعد السلامة المهنية لحماية أرواح العاملين.

8- توفير مسارات بديلة لتجنب التكدس المرورى.

9- مراعاة مناسيب توجيه المياه عند تصميم وتنفيذ الطرق.

10- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

11- تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى.

12- تمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

13- تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

14- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.