شركات المياه تستعد لموسم الشتاء بإجراءات استباقية: مراجعة خطط الطوارئ

اجتمع اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة، والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمرسي مطروح، بقاعة المؤتمرات بشركة الصرف بالإسكندرية، لاستعراض الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها الشركات لاستقبال موسم الأمطار والسيول، ومراجعة خطط الطوارئ وتمركز وانتشار المعدات للتعامل مع موسم الشتاء المقبل.

تطهير أكثر من 130 ألف مطبق وشنيشة و86 مصبا

واستعرض «نافع» استعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتي بدأت منذ شهر مارس الماضي، في تطهير ما يزيد عن 130 ألف مطبق وشنيشة، و86 مصبا، بخلاف تطهير بيارات المحطات والمجمعات والمصارف، والخطط العاجلة للمناطق الساخنة، والمشروعات الجاري العمل عليها، ورفع كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها.

وأكد «نافع»، وضع سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حال سقوط الأمطار، واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة، والتنسيق الكامل مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف الطوارئ بالشركة القابضة والمحافظة ومختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة.

تمركز السيارات وفرق الطوارئ في المناطق الساخنة

وأشار إلى أعمال المحاكاة لمياه الأمطار التي تقوم بها الشركة بحضور قيادات المحافظة والأحياء في المناطق والميادين الحيوية والمهمة، للوقوف على مدى استيعاب شبكاتها لمياه الأمطار وحل المشاكل إن وجدت.

وأضاف، أن من الاستعدادات التي تتم فور تلقي تنبيهات بسقوط أمطار هي تمركز السيارات وفرق الطوارئ علي مدار 24 ساعة في المناطق الساخنة، للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار وتخفيض مناسيب البيارات وخلافه.

كما تم استعراض كميات مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على محافظة الإسكندرية العام الماضي، وإجراءات وجهود جميع العاملين بالشركة في رفع تراكمات مياه الأمطار التي ظهرت في بعض المناطق.

ومن جانبه، أشاد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بالتناغم والاستعداد المسبق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للحد من اضرار الأزمات، وأكد أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تعمل ككيان واحد تحت مظلة الشركة القابضة، وأن قوة جميع الشركات تتحرك طبقا للموقف لخدمة أي محافظة لرفع العبء عن المواطنين.