تفاصيل حجز شقق «سكن لكل المصريين 3».. شراء كراسة الشروط الأحد المقبل

«سكن لكل المصريين».. مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات القليلة الماضية، لتوفير وحدة سكنية، لكل مواطن، وطرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الوحدات السكنية، ضمن المرحلتين الأولى والثانية، وحاليا يجري طرح وحدات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل استمارة حجز شقق «سكن لكل المصريين 3»، وموعد شراء كراسة الشروط، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تفاصيل استمارة حجز شقق «سكن لكل المصريين 3»

1- اختيار الوحدات السكنية، سواء منخفضي أو متوسطي الدخل.

2- تحديد موعد استلام الوحدات السكنية، سواء الجاهزة للتسليم، أو التي سيتم تسليمها خلال 18 شهر.

3- اختيار المحافظة التي ترغب في حجز وحدة سكنية داخلها.

4- تدوين المركز - المدينة المراد الحجز بها.

5- تأتى بعد ذلك مرحلة تدوين بيانات صاحب الطلب، والتي تتمثل في: «اسم صاحب الطلب الرباعي، رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم، الحالة الاجتماعية، العنوان بالبطاقة، محل الإقامة، رقم التليفون المحمول، عدد الأبناء القصر إن وجد، الوظيفة، وعنوان العمل».

6- ثم تأتى مرحلة تسجيل بيانات الزوجة / الزوج، والتي تشمل: «الاسم رباعي، رقم بطاقة الرقم القومي، الوظيفة، محل العمل».

6- ثم تأتى خانة تسجيل بيانات صافي الدخل للأسرة، وتضم: «صافي الدخل الشهري والسنوي، الأساسي والإضافي إن وجد، وذلك للزوج والزوجة».

7- ثم بيانات الوحدة السكنية المراد حجزها، وتضم: «المحافظة، المدينة، مهلة الاستلام، سعر بيع الوحدة السكنية، قيمة مبلغ مقدم الحجز».

8- وبعد ذلك يكون هناك إقرار بصحة البيانات التي تم تدوينها داخل استمارة الحجز، وأخيرا تنتهي استمارة الحجز بخانة توقيع المتقدم بطلب حجز وحدة سكنية.

موعد شراء كراسة شروط شقق «سكن لكل المصريين 3»

وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تبدأ مرحلة شراء كراسة الشروط الخاصة بحجز شقق «سكن لكل المصريين 3»، يوم 25 سبتمبر الجاري للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، حتى 1 أكتوبر المقبل، ومن ثم استكمال شراء كراسة الشروط لجميع المواطنين بداية من 2 أكتوبر، وذلك من داخل مكاتب البريد المميكنة، الموجودة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.